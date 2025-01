WD_Black C50 i WD_Black SN850P to rozwiązania dla osób, które narzekają na zbyt małą przestrzeń dyskową na konsolach

Gracze konsolowi, którzy lubią mieć zainstalowane wiele tytułów równocześnie mogą narzekać na niewystarczającą pojemność nośników pamięci dostępnych na ich urządzeniach. Specjalnie z myślą o takich osobach firma Western Digital przygotowała karty rozszerzeń WD_Black C50 oraz dyski SSD WD_Black SN850P. Pierwsze rozwiązanie znajdzie zastosowanie w konsolach Xbox najnowszej generacji. Dyski z kolei przygotowano z myślą o PlayStation 5.

Western Digital zaprezentowało karty rozszerzeń WD_Black C50, mające zwiększyć przestrzeń dyskową na konsolach Xbox, a także licencjonowane dyski SSD WD_Black SN850P dla konsol PlayStation 5. Oba rozwiązania cechują się bardzo dobrymi parametrami pracy.

WD_Black C50 to kompaktowych rozmiarów karty rozszerzeń o pojemności 512 GB i 1 TB. Projekt urządzeń idealnie komponuje się z konsolami Xbox Series X i Xbox Series S. Podłącza się je do odpowiedniego slotu obecnego w urządzeniach Microsoftu, dzięki czemu ich wydajność jest porównywalna z domyślnie zainstalowanym w konsolach nośnikiem. Są to urządzenia typu "plug and play", więc nie jest potrzebna żadna dodatkowa konfiguracja. Produkt jest wyposażony także w specjalną osłonkę, która może być przydatna podczas przenoszenia sprzętu. Cena wersji 512 GB wynosi 599,99 zł. Bardziej opłacalny wydaje się wariant 1 TB, za który trzeba zapłacić 799,99 zł. Produkt jest objęty 5-letnią gwarancją producenta. Obie karty można już nabyć na oficjalnej stronie Western Digital.

Amerykańskie przedsiębiorstwo wypuściło na rynek także licencjonowany dysk SSD NVMe dla konsoli PlayStation 5. Dostępny jest w wariantach 1 TB, 2 TB i 4 TB. Urządzenie zostało tak wykonane, żeby nie było żadnych problemów z jego kompatybilnością na urządzeniach Sony. Nośnik działa w oparciu o magistralę PCIe 4.0. Oferuje sekwencyjną szybkość odczytu i zapisu danych na poziomie odpowiednio 7300 MB/s oraz 6600 MB/s (6300 MB/s w przypadku wariantu 1 TB). Sprzęt dostępny jest już także na rynku polskim. Za model 1 TB trzeba zapłacić 668,99 zł, wersja 2 TB to już 1071,99 zł, a najdroższy nośnik 4 TB wyceniono na 2235,99 zł. Nie jest to więc z pewnością propozycja dla wszystkich. Podobnie, jak w przypadku kart rozszerzeń, produkt objęty jest 5-letnią gwarancją.

Źródło: Western Digital