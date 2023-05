MSI Spatium M480 PRO - nowa seria szybkich dysków SSD PCIe 4.0. Jeden z modeli jest kompatybilny z konsolami PlayStation 5

Firma MSI niedawno wprowadziła do oferty nową serię dysków SSD SPATIUM M480 PRO, która przeznaczona jest dla wymagających użytkowników. Seria charakteryzuje się wysokimi prędkościami zapisu i odczytu oraz dużą pojemnością kości pamięci flash 3D NAND. Trzy nowe dyski SSD o pojemności do 4 TB oferują wiele funkcji korekcji błędów danych. Warto dodać, że model MSI SPATIUM M480 PRO Play jest certyfikowany do pracy w konsolach Sony PlayStation 5.

Firma MSI wprowadziła do oferty nową serię dysków SSD SPATIUM M480 PRO o pojemności do 4 TB. Jeden z przedstawionych modeli jest certyfikowany do pracy w konsolach Sony PlayStation 5.

Seria SPATIUM M480 Pro obejmuje 3 nowe dyski o pojemności do 4 TB. Każdy z tych produktów wspiera wiele funkcji korekcji błędów danych: LPDC ECC i E2E Data Protection, zapewniających maksymalną integralność danych. Według producenta dyski charakteryzuje długą żywotnością i trwałością. Mówimy tutaj o żywotności do 1,600,000 godzin pracy lub TBW na poziomie: 700 (1 TB), 1400 (2 TB) i 3000 (4 TB). Produkty posiadają również 1 GB pamięci podręcznej DDR4 w wariancie 1 TB, natomiast wyższe warianty pojemnościowe otrzymały już 2 GB takiej pamięci. Pierwszy model Spatium M480 PRO HS został wyposażony w aluminiowy radiator w kolorze brązu, który ma skutecznie odprowadzać ciepło z dysku SSD i pozwalać na zachowanie wysokiej wydajności. Dysk jest dostępny w rozmiarach 1 TB, 2 TB i 4 TB. Produkt zapewnia prędkość odczytu sekwencyjnego do 7400 MB/s i 7000 MB/s podczas zapisu sekwencyjnego.

SPATIUM M480 PRO Play został zaprojektowany tak, aby konstrukcja dysku była kompatybilna z PlayStation 5. Produkt wyposażony jest w smukły aluminiowy radiator z podwójnym wykończeniem. Model ten również jest dostępny w pojemnościach: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Ponownie mówimy tutaj o prędkości sekwencyjnego odczytu do 7400 MB/s i zapisu sekwencyjnego do 7000 MB/s. Zwykły wariant Spatium M480 Pro to podstawowy model serii, który cechuje się brakiem radiatora dołączonego do modelu z dopiskiem HS. Produkt zatem został przeznaczony dla osób, które posiadają już radiatory wbudowane w płyty główne. Ponownie mówimy tutaj o dokładnie takich samych parametrach i wartościach zapisu i odczytu sekwencyjnego. Również ten model dysków SSD NVMe znajdziemy w wariantach pojemnościowych: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Produkty są już dostępne w polskich sklepach, a ceny tych dysków zaczynają się już od 899 zł.

Źródło: MSI