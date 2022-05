Warcraft Arclight Rumble: nowa mobilna produkcja Blizzard osadzona w świetnie znanym uniwersum

Blizzard ujawnia obiecaną wcześniej mobilną grę strategiczną, która swoimi schematem przypomina odpowiednik gatunku tower defense. Sęk w tym, że zamiast obrony, skupiamy się tutaj na ataku. Jak można zauważyć na wideo zwiastującym przednią zabawę, gra została osadzona w dobrze znanym świecie Warcraft, a dostępne tu postacie mocno nawiązują do uniwersum. Producent określa Warcraft Arclight Rumble mianem strategicznej gry akcji i tak też najtrafniej można podsumować, czym jest tytuł. Nowy Warcraft będzie dostępny na urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Nie podano terminu premiery gry, natomiast zainteresowani zabawą użytkownicy smartfonów mogą dokonać już wczesnej rejestracji. Rzecz jasna, na ten moment nie dotyczy to osób korzystających z iPhone’ów.

Blizzard coraz poważniej traktuje mobilnych graczy, czego dowodem jest najnowsza produkcja Warcraft Arclight Rumble. Tytuł nazywany jest mianem strategicznej gry akcji.

Zapowiedź Warcraft Arclight Rumble nie jest specjalnym zaskoczeniem. Plany rozwoju serii gier osadzonych w świecie Warcraft są częstym tematem poruszanym w sieciowych (nie tylko) dyskusjach. Tym razem mamy jednak do czynienia z konkretem. Blizzard zapowiedział bowiem oficjalnie grę oraz możliwość skorzystania z tak zwanej wczesnej rejestracji dostępnej dla użytkowników platformy Android. W Warcraft Arclight Rumble będzie dostępnych przeszło 60 postaci, przynależących do frakcji Czarnej góry, Nieumarłych czy Bestii. Pojawią się tu również rozpoznawalni herosi. Po skompletowaniu „armii”, gracz będzie mógł rozpocząć atak, którego celem będzie między innymi przejęcie obiektów przeciwnika.

W zabawie będą wykorzystywane zarówno piesze oddziały, jak i jednostki latające. Każdy typ będzie charakteryzować określony zestaw umiejętności oraz odrębne umiejętności. To od właściwego doboru „wojsk” zależeć będzie sukces lub porażka. Warcraft Arclight Rumble przewiduje zarówno kampanię dla samodzielnego gracza, jak i wieloosobową zabawę w ramach kooperacji PvP czy podboju. Co ważne, gra będzie oferowana za darmo, ale pojawią się w niej mikropłatności. To, czy będą one przesądzać o sukcesach gracza, okaże się dopiero podczas rozgrywki.

Źródło: Blizzard