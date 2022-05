Visa Mobile: czym nowy system płatności różni się od rozwiązań takich jak popularny w naszym kraju BLIK?

Kupując w internecie, mamy do wyboru przeróżne metody płatności. Większość z nich oznacza konieczność logowania się do banku lub podawania danych karty płatniczej (debetowej lub kredytowej). Alternatywnie możemy korzystać z usługi BLIK, w ramach której wpisujemy czterocyfrowy kod i zatwierdzamy transakcję w aplikacji na smartfonie. Podobnym rozwiązaniem okazuje się Visa Mobile, która trafia właśnie do klientów pierwszego banku. Wiemy też, że wkrótce wspomniany system płatności pojawi się także w innych instytucjach działających w naszym kraju. Czym więc jest Visa Mobile, kto może z niej skorzystać oraz w jaki sposób realizowane są płatności? Odpowiadamy na te oraz na inne pytania dotyczące usługi.

Bezpieczne płatności realizowane na podstawie numeru telefonu? System Visa Mobile to nowe rozwiązanie Nest Bank, które wrotce trafi także do innych banków w Polsce.

Visa Mobile była testowana od września ubiegłego roku. Program pilotażowy zakończył się wdrożeniem usługi płatności w Nest Banku. Naturalnie rozwiązanie zagości także w innych bankach. Visa Mobile korzysta z usług Click to Pay (Visa Solutions) i jak podaje sam usługodawca – jest to w pełni bezpieczna metoda rozliczeń. Do realizacji płatności potrzebujemy tylko smartfona oraz aplikacji (Nest Banku lub Visa Mobile). Przy wyborze wspomnianej metody płatności na stronie internetowej, będziemy musieli podać numer telefonu oraz zaakceptować transakcję w aplikacji. Podobnie wygląda to w przypadku usługi BLIK, ale tam zamiast numeru podajemy specjalny kod tymczasowy. Tym samym PSP ma solidnego konkurenta.

Na ten moment z Visa Mobile mogą korzystać jedynie klienci Nest Banku, ale jak wspomniałem, to się niebawem zmieni. Konieczna jest też rejestracja i dodanie karty do Visa Mobile, które odbywa się w ramach aplikacji na smartfona (App Store, Google Play i AppGallery). Transakcję potwierdzimy na kilka możliwych sposobów, np. wpisując PIN albo wykorzystując do tego zabezpieczenie biometryczne w postaci odcisku palca lub skanu twarzy za pomocą Face ID. Nie należy się zatem obawiać o to, że ktoś będzie chciał wykorzystać nasz numer telefonu.

Źródło: Nest Bank, Visa