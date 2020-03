Lenovo Legion - specyfikacja i rendery gamingowego smartfona

Lenovo Legion była to jak dotąd marka zarezerwowana wyłącznie dla laptopów (ewentualnie peryferiów) przeznaczonych do gamingu. Jeszcze w tym roku, wraz z premierą pierwszego gamingowego smartfona marki Lenovo, wszystko się zmieni. Smartfon sygnowany logiem Legion zmierzy się bowiem z urządzeniami mobilnymi serii ASUS ROG, czy Xiaomi Black Shark. O urządzeniu wiadomo już przynajmniej od miesiąca, kiedy to firma Qualcomm potwierdziła wyposażenie go w układ Snapdragon 865. Smartfon ma już również dedykowaną stronę na chińskim portalu Weibo. Teraz zaś serwis Pricebaba zauważył smartfon Lenovo Legion na chińskiej stronie patentowej CNIPA, skąd wyłuskał najważniejsze informacje o specyfikacji, a także pierwsze rendery.

Gamingowy smartfon Lenovo Legion pojawił się na chińskiej stronie patentowej, skąd wyłuskano informacje o specyfikacji i pierwsze rendery.

Na zdjęciach smartfon Lenovo Legion zaprezentowany jest w dwóch wariantach kolorystycznych, czerwonym i metalicznym szarym. Z przodu telefonu widać spore ramki na górze i na dole, które z dużą pewnością będą w gamingu rozwiązaniem lepszym, niż niemal bezramkowa konstrukcja. Na górnej ramce znajduje się aparat do selfie wraz z głośnikiem do rozmów. Na tylnym panelu, prócz kamerek umieszczono jeszcze rozpoznawane logo Legion. Co ciekawe, tylny panel wydaje się być przezroczysty w obu wariantach kolorystycznych, odsłaniając napisy potwierdzające kilka kluczowych szczegółów dotyczących specyfikacji smartfona.

Jeden z nich informuje o układzie Snapdragon 855, jednak jako że model Snapdragon 865 został już potwierdzony, można przyjąć że render dotyczy prototypu urządzenia. Widzimy też fizyczny wentylator z napisem „Cool” tuż obok. Może to być nowa technologia chłodzenia, którą Lenovo zapowiadało chwilę temu. Kolejny napis ujawnia, że ​​smartfon będzie wyposażony w ogromną baterię 5050 mAh. Lenovo już potwierdziło, że zapewni szybkie ładowanie o mocy co najmniej 55 W. Możemy również zauważyć potrójny moduł kamery z tyłu. Na prawym boku Legion ma kilka przycisków, w tym przycisk zasilania, klawisze głośności i mechaniczny suwak (wyciszenie?).

Po lewej stronie widoczny jest z kolei port USB C (podobnie jak w przypadku smartfona ASUS ROG Phone 2), co oznacza, że ​​Lenovo za jakiś czas może również wypuścić serię akcesoriów do telefonu. Na dole widzimy wysuwaną tacę karty SIM, główny port USB typu C i pojedynczą maskownicę głośnika. Na górze są jeszcze dwa kolejne głośniki. Na razie o nadchodzącym smartfonie nie wiadomo nic ponad to co powyżej, jednak plotki sugerują, że będzie on operował także pamięcią LPDDR5 RAM, najnowszą pamięcią UFS i częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz.

