Intel Core i9-10980HK - testy procesora w laptopie Lenovo Legion 7

Wkrótce zadebiutują nowe mobilne procesory Intel Comet Lake-H, przygotowane głównie z myślą o wydajnych notebookach. Zastąpią one dostępnie obecne układy 9 generacji Coffee Lake-H Refresh i przyniosą kilka usprawnień względem poprzedników. Ostatnio pisaliśmy trochę o procesorze Intel Core i9-10980HK, gdy okazało się, że maksymalne taktowanie w trybie Turbo Boost 2.0 będzie sięgać aż 5,3 GHz. Tymczasem ten sam układ po raz pierwszy pojawił się w programie UserBenchmark, dzięki czemu możemy porównać ten procesor do AMD Ryzen 7 4800H w tym samym oprogramowaniu. Co ciekawe, nadchodzący flagowiec Intela został przetestowany w notebooku Lenovo Legion 7, który nie został jeszcze zaprezentowany.

Intel Core i9-10980HK pojawił się w bazie UserBenchmark - jego wynik jest niewiele wyższy od AMD Ryzen 7 4800H.

Intel Core i9-10980HK to nadchodzący procesor dla laptopów, wyposażony w 8 fizycznych rdzeni oraz 16 wątków. Układ w dalszym ciągu będzie produkowany w 14 nm litografii, jednak w stosunku do poprzednika o wiele bardziej podniesiono taktowanie zarówno w trybie bazowym jak również w trybie Turbo Boost 2.0. Bazowy zegar wynosi 3,1 GHz, z kolei w trybie Turbo Boost 2.0 może zostać zwiększony do maksymalnie 5,3 GHz. Nie zabraknie także zintegrowanego układu graficznego Intel UHD Graphics 630. Współczynnik TDP pozostanie na poziomie 45W. W bazie UserBenchmark pojawił się rzeczony procesor - przetestowano bowiem niezapowiedzianego oficjalnie laptopa Lenovo Legion 7, który z informacji jakie posiadamy ma przynieść spore odświeżenie wizualne względem poprzedników. Notebook ma być także początkiem nowej linii w rodzinie Legion, o czym świadczy zmienione nazewnictwo bez charakterystycznej literki Y w tytule.

Procesor w teście UserBenchmark uzyskał bardzo wysokie wyniki, zwłaszcza w teście jednego wątku otrzymując 153 punkty, tym samym dość znacznie przewyższając APU AMD Ryzen 7 4800H (137 punktów). We wszystkich pozostałych wariantach testów, oba procesory uzyskiwały tak naprawdę porównywalne wyniki, co podkreśla tylko, że w nadchodzących miesiącach otrzymamy bardzo wydajne jednostki zarówno od Intela jak również AMD. Oficjalna zapowiedź mobilnych procesorów Intel Comet Lake-H powinna odbyć się jeszcze w tym miesiącu, lub na początku kwietnia, wraz z debiutem układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 20x0 SUPER.

Źródło: UserBenchmark