Test Lenovo IdeaPad C340-14 - bardzo tanie urządzenie typu 2w1

Tani laptop, na którym da się bez problemu popracować to jeszcze nie dawno nie była taka oczywista rzecz. Mnóstwo notebooków miało windowaną do góry cenę, co czasami prowadziło do iście absurdalnych sytuacji. Dopiero premiera nowych APU od AMD (powolna trzeba nadmienić, bardzo powolna na polskim rynku) spowodowała, że nawet w niskim pułapie budżetowym można było znaleźć urządzenie o całkiem przyzwoitych parametrach. Kilka miesięcy temu na polskim rynku zadebiutował stosunkowo tani laptop konwertowalny Lenovo IdeaPad C340-14, który wyposażono w podzespoły od AMD. Wśród dostępnych modeli można znaleźć m.in. układy APU AMD Athlon 300U oraz AMD Ryzen 3 3200U. Ze względu na podobne ceny zdecydowaliśmy się jednak sprawdzić wariant z mocniejszym APU.

Autor: Damian Marusiak

Lenovo IdeaPad C340-14 na pierwszy rzut oka wygląda na całkiem atrakcyjne urządzenie konwertowalne. Niewielkie rozmiary, duża mobilność, możliwość pracy w trybie laptopa lub tabletu oraz wyposażenie w całkiem niezłe APU od AMD, bazujące na architekturze Zen+. Sprzęt cechuje się również minimalistycznym i gustownym wyglądem, dzięki czemu łatwo wpada w oko. Nie da się także ukryć, iż cena poniżej 2 tysięcy złotych powoduje, że IdeaPad C340-14 może być łakomym kąskiem dla wielu osób poszukujących laptopa we względnie niskiej cenie. Na czymś jednak producent musiał tutaj przyoszczędzić, a w tym teście dokładnie przyjrzymy się zaletom oraz wadom notebooka. Znajdzie się jednak ich kilka po obu stronach barykady.

Lenovo IdeaPad C340-14 to jeden z najtańszych urządzeń konwertowalnych dostępnych na polskim rynku. Sprzęt w testowej wersji wyposażono m.in. w 14-calowy ekran TN oraz układ AMD Ryzen 3 3200U wraz ze zintegrowanym układem graficznym Radeon Vega 3.

Lenovo IdeaPad C340-14 nie posiada dedykowanej karty graficznej. Zamiast tego za wyświetlanie obrazu odpowiada w tym przypadku zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 3, będący integralną częścią APU Ryzen 3 3200U. W przypadku jednostek AMD mamy więc do czynienia z drugą generacją o kodowej nazwie Picasso. Sam układ APU (a więc połączony procesor ze zintegrowaną grafiką) został wyprodukowane w 12 nm procesie technologicznym, który jest znacznie usprawniony w porównaniu do poprzedników z serii APU Raven Ridge. Zamontowany tutaj iGPU posiada łącznie 11 jednostek obliczeniowych, z czego trzy są aktywne. Radeon Vega 3 wykorzystuje pamięć RAM laptopa i w zależności od skonfigurowanego trybu (Single Channel lub Dual Channel) będzie pracować albo na pół gwizdka albo na pełnych obrotach. Mobilna Vega 3 posiada 192 jednostki cieniujące, 12 jednostek teksturujących oraz 4 renderujące. Przepustowość pamięci wynosi 19,2 GB/s. Deklarowane taktowanie rdzenia wynosi z kolei 1200 MHz.

Konfiguracja laptopa Lenovo IdeaPad C340-14:



APU AMD Ryzen 3 3200U (2,6 - 3,4 GHz)

Zintegrowany układ Radeon Vega 3

8 GB pamięci RAM DDR4 2400 MHz

Matryca 14,0" / błyszczący TN / rozdzielczość 1920x1080 pikseli

Dysk SSD Western Digital Green / 240 GB / Interfejs SATA III

System operacyjny Windows 10 Home 64-bit

Pora omówić szczegóły dotyczące samego Ryzena 3 3200U, który w hierarchii mobilnych APU Picasso znajduje się na końcu stawki. Sam układ również wyprodukowano w 12 nm procesie technologicznym, a wyposażono go w dwa fizyczne rdzenie oraz cztery wątki. Bazowe taktowanie Ryzen 3 3200U wynosi równe 2,6 GHz z możliwością automatycznego podbicia w trybie Turbo do maksymalnie 3,4 GHz (niezależnie od ilości rdzeni). Ryzen 3 3200U wyposażono również w 4 MB pamięci cache poziomu L3, z kolei współczynnik TDP wynosi nominalnie 15W z możliwością zmiany przez konkretnego producenta laptopa w przedziale od 12 do 25W. Układ APU Ryzen 3 3200U ma oczywiście zablokowany mnożnik, tak więc nie ma możliwości podkręcania. Działa również z pamięciami DDR4, zarówno w konfiguracji Single Channel jak również Dual Channel. Z oczywistych przyczyn, zdecydowanie lepsze rezultaty uzyskamy na tym drugim wariancie, aczkolwiek testowany wariant posiada pamięć pracującą w trybie Single Channel z możliwością rozbudowy.