Unique3D - darmowe narzędzie, które utworzy model 3D z jednego obrazu. Nadeszła pomoc dla grafików i branży gier

Odpowiednie algorytmy i modele dyfuzyjne, które dziś zaliczają się już do dziedziny sztucznej inteligencji, pozwalają nie tylko generować obrazy, dźwięki, czy też wideo z opisów tekstowych. Na rynku pojawiają się również rozwiązania, które umożliwiają stworzenie modelu 3D na podstawie obiektu, który jest ukazany na pojedynczym obrazie. Jednym z ciekawszych, które zapewnia naprawdę dobre efekty, a premierę miało dość niedawno, jest narzędzie o nazwie Unique3D.

Narzędzie o nazwie Unique3D pozwoli nam stworzyć praktycznie dowolny model 3D z zaledwie jednego obrazu. W tym celu wykorzystywane są modele AI oraz specjalny algorytm. Efekty możemy wykorzystać w wielu popularnych programach do grafiki 3D, do których zalicza się np. Blender.

Technologia rozwija się dziś w kierunku automatyzacji różnego rodzaju zadań. W tej kategorii pomocne okazują się usługi oparte na sztucznej inteligencji, które pozwalają w krótkim czasie np. wygenerować grafikę i dokonać późniejszej obróbki, co może się okazać szczególnie przydatne dla grafików, a coraz częściej skorzystanie z takich rozwiązań rozważane jest również w branży gier. Aktualnie możemy także stworzyć model 3D o całkiem dobrej jakości, a jedynym wymaganiem będzie dostarczenie obrazu, który przedstawia nasz docelowy obiekt. Tytułowe narzędzie Unique3D nie jest oczywiście pierwszym na rynku, które oferuje taką możliwość, natomiast wyróżnia się osiąganymi efektami. Cały proces obejmuje wykorzystanie kilku modeli AI, w tym dyfuzyjnego oraz związanego ze zwiększaniem rozdzielczości (ang. upscale), a także autorskiego algorytmu ISOMER, który odpowiada za połączenie wszystkich wyników i przekształcenie ich w wysokiej jakości siatkę (ang. mesh).

Ostateczny rezultat jest zauważalnie lepszy od konkurencyjnych rozwiązań, co dobrze uwidacznia pierwsza z poniższych grafik. Cały projekt znajdziemy na platformie GitHub - można z niego skorzystać zarówno na systemie Linux, jak i na Windowsie. Dostępne jest także darmowe demo, które znajdziemy pod tym adresem. Trzeba się jednak liczyć z tym, że szybkość wykonania naszego modelu będzie zależna od tego, jak wiele osób chce w danym momencie stworzyć swój model 3D. Rezultat można pobrać w formacie .glb, a następnie zaimportować go np. do programu Blender. Efekty zostały przedstawione na pozostałych grafikach w tym materiale.

