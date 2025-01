Unihiker - komputer jednopłytkowy z zintegrowanym dotykowym wyświetlaczem. Alternatywa dla Raspberry Pi w korzystnej cenie

Sytuacja na rynku komputerów jednopłytkowych zaczyna się w końcu powoli poprawiać. Choć nadal nie jesteśmy w stanie nabyć Raspberry Pi nawet w premierowej kwocie, to w sprzedaży pojawia się coraz więcej konkurencyjnych rozwiązań, które nierzadko są w stanie zaoferować nam dużo więcej w niższej kwocie. Tak właśnie jest z tytułowym SBC, jakim jest Unihiker. Wraz z tą małą drukowaną płytką w pakiecie otrzymamy ekran dotykowy, a to wszystko okraszone przyzwoitą ceną.

Na rynku zadebiutował kolejny komputer jednopłytkowy o nazwie Unihiker. Spośród konkurencyjnych rozwiązań wyróżnia się integracją z zewnętrznym dotykowym wyświetlaczem oraz całkiem przystępną kwotą zakupu.

Za zaprojektowanie oraz produkcję płytki odpowiada chińska firma DFRobot działająca na rynku od 2008 roku. Unihiker wyróżnia się zastosowaniem procesora opartego na architekturze ARM oraz mikrokontrolera wspierającego RISC-V. Układ Rockchip RK3088 cechuje się czterema rdzeniami Cortex-A35 o maksymalnym taktowaniu 1,2 GHz. Wspiera go 512 MB pamięci RAM DDR3 oraz 16 GB pamięci wbudowanej eMMC. Zintegrowany z płytką dotykowy wyświetlacz ma przekątną 2,8-cala i rozdzielczość 320 x 240 px. Pod względem "suchej" specyfikacji od razu widać, że nie mamy do czynienia z najmocniejszym komputerem jednopłytkowym, jednak jego przeznaczenie nie wymaga dużej mocy obliczeniowej. SBC będzie idealne dla początkujących, ponieważ możemy je zaprogramować poprzez oprogramowanie Mind+ (graficzne przedstawienie kodu za pomocą "puzzli"). Bardziej zaawansowani użytkownicy również nie będą mieli powodów do narzekania, albowiem mogą posługiwać się wieloma językami programowania, jak choćby Pythonem czy też internetowym narzędziem Jupyter.

Specyfikacja techniczna komputera jednopłytkowego Unihiker Procesor Rockchip RK3088

4 x 1,2 GHz Cortex-A35 64-bit Układ graficzny - Pamięć RAM 512 MB DDR3 Pamięć wbudowana 16 GB eMMC Porty i złącza 1 x USB typu C

1 x USB typu A

4 x 3-pinowe GPIO

2 x 4 -pinowe GPIO I2C

1 x microSD Zintegrowany wyświetlacz Dotykowy 2,8", 240 x 320 px Czujniki Czujnik światła, akcelerometr, żyroskop Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.0 Wymiary 51,6 x 83 x13 mm Zasilanie 5 W / 2 V System operacyjny Debian 10 Inne Mikrofon Cena 79 dolarów (około 325 zł) + koszty przesyłki

Dzięki wbudowanym czujnikom (czujnik światła, 6-osiowy czujnik ruchu) możliwości Unihikera jeszcze bardziej się zwiększają. Do dyspozycji otrzymujemy także kilka cyfrowych pinów GPIO oraz interfejsy łączności bezprzewodowej: Bluetooth 4.0, a także Wi-Fi z obsługą pasma 2,4 GHz. Możemy wygodnie podłączyć płytkę do punktu dostępowego lub używać jej w trybie hotspotu, aby mieć do niej zdalny dostęp. Za system służy tu Debian w wersji 10. Kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić za produkt, została ustalona na 79 dolarów, a więc przy obecnym kursie około 325 zł. Przesyłka jest płatna, jednak najtańsza opcja kosztuje poniżej 10 dolarów. Trzeba przyznać, że jest to naprawdę niewygórowana cena, zważywszy na to, ile możliwości daje nam to SBC.

