Ultrahuman Ring AIR - pierścień, który stanie się twoim osobistym strażnikiem stanu zdrowia

Urządzenia z dziedziny tzw. wearables, pokroju sportowych opasek czy smartwatchy, stały się elementem stylu życia wielu osób. Oferują one tak proste funkcje, jak liczenie kroków, ale pozwalają też na bardziej zaawansowane pomiary naszego ciała, jak choćby poziom nasycenia krwi tlenem. Na Kickstarterze rok temu pojawił się projekt Ultrahuman Ring, który miał zapewnić jeszcze więcej opcji pomiarowych naszego zdrowia, a przy tym mieścił się na palcu. Teraz dostępna jest wersja AIR.

Kolejną bardzo udaną kampanią w serwisie Kickstarter okazał się Ultrahuman Ring AIR. To urządzenie w formie pierścienia, pomoże nam dokładniej monitorować stan naszego zdrowia, choć niestety swoje kosztuje.

Od razu warto wspomnieć, że projekt wsparło już 425 osób - wpłacili oni łączenie ponad 660 tys. złotych z 41,121 wymaganych. Zbiórkę można zaliczyć do naprawdę udanych. Pierścień o wadze 2,4 g składa się z tytanu i został dodatkowo pokryty węglikiem wolframu (wolfram to bardzo wytrzymały materiał o dużej twardości, który można zarysować jedynie diamentem, wykorzystuje się go do produkcji różnych narzędzi, wierteł i ostrzy, a nawet obrączek). Jego zadaniem jest ciągły pomiar naszych parametrów, takich jak jakość snu, temperatura, tętno oraz wskaźnik HRV, a także liczenie kroków i powiązanych z tym opcji. Przy zakupie otrzymujemy także subskrypcję na wszystkie funkcje oraz grupę wsparcia i to dożywotnio, co nie jest tak często spotykane.

Według twórców nie tylko jest to najlżejsze obecnie urządzenie tego typu. Pozwala bowiem na lepsze pomiary niż konkurencja i oferuje ich dużo więcej. W kwestii snu poznamy spędzony czas w konkretnych jego fazach, a także moment, w którym nasze serce zacznie zwalniać - ma to kluczowy wpływ na jakość snu i ogólne samopoczucie następnego dnia. Dostępnych pomiarów jest oczywiście dużo więcej i dotyczą one parametrów związanych z sercem oraz naszą kondycją organizmu. Sam pierścień można zanurzyć na głębokość nawet 100 m. Obecnie kwota minimalnej wpłaty na Kickstarterze wynosi 273 funty (1420 zł), jednak zakupu można dokonać także na stronie producenta (349 dolarów). Wysyłka z tego pierwszego zostanie zrealizowana w ciągu 28 dni od otrzymania rozmiaru palca konkretnego nabywcy. Termin, który określono, to maksymalnie październik 2023 r. Można dodać, że 90% zamówień poprzedniego modelu zostało zrealizowanych, a reszta z nich zmagała się z problemami niezależnymi od twórców, a bardziej od zewnętrznych dostawców.

