Ubuntu 23.04 Lunar Lobster wydany. Przegląd zmian i nowości w wersji rozwojowej o krótkim okresie wsparcia

Ubuntu, dystrybucja linuksa oparta na Debianie, powstał w 2004 roku. Wtedy to Mark Shuttleworth zebrał mały zespół programistów Debiana, którzy wspólnie założyli Canonical i postanowili stworzyć łatwy w użyciu desktop Linuksa. Ubuntu był pierwszym systemem operacyjnym, który zobowiązał się do zaplanowanych wydań w przewidywalnym rytmie, co sześć miesięcy. W 2006 roku zdecydowano, że każde czwarte wydanie - co dwa lata, będzie otrzymywać długoterminowe wsparcie dla wdrożeń na dużą skalę, tzw. LTS (long term support).

Dzisiaj ukazała się wersja rozwojowa o krótkim okresie wsparcia, Ubuntu 23.04 Lunar Lobster. Ubuntu Desktop zawiera nowy instalator systemu operacyjnego, który jest zbudowany przy użyciu frameworka Flutter i wykorzystuje Subiquity, instalator Canonicala dla Ubuntu Server. Stary instalator w dalszym ciągu jest dostępny - w razie, gdyby z nowszym rozwiązaniem były jakiekolwiek problemy. Ubuntu 23.04 jest dostarczany z najnowszym środowiskiem graficznym GNOME 44, dalece zmodyfikowanym przez deweloperów. Odświeżono temat graficzny Yaru GTK, zastosowano Ubuntu Dock, zaktualizowano czcionkę Ubuntu, domyślny sklep z oprogramowaniem został podmieniony na Snap Store. O nowościach w tej wersji GNOME można przeczytać w publikacji prezentującej nowa Fedorę.

Integracja z Active Directory (AD) jest jedną z najpopularniejszych funkcji korporacyjnych Ubuntu Desktop. W Ubuntu 23.04 dodano obsługę serwera proxy, ograniczenia aplikacji (app confinement) i udostępnianie sieci. Funkcje te zostaną przeniesione do Ubuntu 22.04 LTS i Ubuntu 20.04 LTS jeszcze w tym roku. Inne nowości to jądro Linux 6.2, sterowniki graficzne Mesa 23.0, Firefox 111, LibreOffice 7.5.2, Thunderbird 102.10. Ukazały się również oficjalne wydania wersji Edubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Unity i Xubuntu. Canonical udostępnia kilka wersji systemu - Desktop, Server, IoT oraz Cloud. Każda z nich skierowana jest do innej grupy odbiorców i posiada zestaw narzędzi, który najlepiej sprawdzi się w danym obszarze zastosowań. Ubuntu 23.04 będzie wspierany przez 9 miesięcy do stycznia 2024 r. a pobrać będzie go można z oficjalnej strony projektu.

Źródło: Ubuntu