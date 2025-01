Ubisoft Store z własną letnią promocją. Bardzo niskie ceny, w tym Far Cry 6 za 20 złotych

Za nami prawdopodobnie największa fala ofert na lato. Trudno jednak w tym przypadku mówić o jakiejś wielkiej lawinie świetnych okazji. Niezależnie od tego, czy mówimy o Steamie, czy na przykład GOG-u, chodzi raczej o dość standardowe obniżki. Oczywiście to jeszcze nie koniec, jako że co jakiś czas mogą pojawiać się chociażby okazje od konkretnych producentów. Na szczególną uwagę zasługują najnowsze wyjątkowe przeceny w sklepie Ubisoftu.

Na Ubisoft Store można znaleźć gry tejże firmy w rekordowo niskich cenach. Wśród nich znajdziemy tytuły z serii Far Cry oraz Assassin's Creed.

Ubisoft szykuje na przyszły miesiąc głośną pozycję z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a zanim do tego dojdzie, najwyraźniej postanowiono wyróżnić się w międzyczasie czymś więcej niż odbieraniem dostępu do zakupionych już gier. W ich sklepie doszło do bardzo dużych zniżek, co w ich przypadku nie jest specjalnie powszechne. Do 25 lipca możemy na przykład zakupić za półdarmo Far Cry 6 i przekonać się, skąd wzięły się te mieszane opinie, ewentualnie cofnąć się do "piątki", by zmierzyć się z pewną sektą z hrabstwa Montana.

Niezwykle niskie ceny obejmują też choćby sporą część serii Assassin's Creed. Małym kosztem można zafundować sobie powrót do przeszłości rozbudowanej marki w postaci Brotherhooda, Rogue, czy innego Unity. Obok tego po okazyjnych cenach mamy między innymi franczyzę Watch Dogs, Rainbow Six, a także obie odsłony South Parka w wersji RPG. Znajdzie się miejsce również dla nowszych gier z ceną już wyższą, acz nadal dość opłacalną - jak Avatar: Frontiers of Pandora za połowę ceny tudzież Prince of Persia the Lost Crown z obniżką o 40%. Warto też pamiętać o wklepaniu odpowiedniego kodu (UBISOFT20), dzięki któremu dana pozycja zostanie obniżona o kolejne 20%. Poniżej garść przykładów - już z doliczonymi obiema zniżkami.

Źródło: Ubisoft, Łowcy Gier