Topowe laptopy z GeForce RTX SUPER tylko z procesorami Intela

Minęło kilka miesięcy od prezentacji procesorów APU AMD Renoir, a także kilka tygodni od oficjalnej zapowiedzi mobilnych jednostek Intel Comet Lake-H. Dotychczas jednak topowe notebooki z układami NVIDIA GeForce RTX 2070 i wyżej były (i są nadal) parowane wyłącznie z procesorami Intela, podczas gdy APU AMD Ryzen serii 4000 zostało przystosowane do laptopów wykorzystujących co najwyżej układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 2060. W czerwcu spodziewamy się prezentacji notebooków z topową jednostką AMD Ryzen 9 4900H ale już teraz możemy potwierdzić, że procesor nie zostanie zestawiony z topowymi grafikami NVIDII, które ostatnio zaprezentowano (RTX SUPER). Wszystko wskazuje na to, że w ogóle nie doczekamy się takich konstrukcji.

Według Franka Azora, który obecnie zajmuje się działem gamingu w AMD, nie ma szans na premierę laptopów wykorzystujących APU AMD Ryzen serii 4000 oraz najmocniejsze układy graficzne NVIDIA RTX (SUPER).

Choć procesory AMD Ryzen serii 4000 cechują się wysoką wydajnością oraz nieporównywalnie lepszą efektywnością energetyczną od konkurencyjnych jednostek Intel Comet Lake-H, to właśnie te drugie będą napędzać wszystkie notebooki z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX - od RTX 2070 w górę, a więc wraz z GeForce RTX 2070 SUPER oraz GeForce RTX 2080 SUPER. Frank Azor, sprawujący obecnie w firmie AMD pieczę nad działem gamingu, nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. Nie powinniśmy oczekiwać na rychłą lub jakąkolwiek zapowiedź czegoś mocniejszego z procesorami AMD Ryzen serii 4000. Co ciekawe, decyzja w tej sprawie nie należy ani do AMD ani do NVIDII, tylko do producentów OEM.

Tym samym nawet tak mocne APU jak AMD Ryzen 9 4900H będzie połączone co najwyżej z układem NVIDIA GeForce RTX 2060. Powodem takich decyzji ma być to, że partnerzy OEM wolą umieścić nowe Ryzeny do konstrukcji z segmentu mid-range, tym samym tworząc w tej półce cenowej bardziej opłacalne urządzenia. Topowy i najdroższy segment z kolei jest rezerwowany wyłącznie dla duetu Intel + NVIDIA i w tym temacie nie zapowiadają się żadne zmiany w najbliższym czasie. Oczywiście szkoda, ponieważ konstrukcje pokroju AMD Ryzen 9 4900H oraz GeForce RTX SUPER mogłyby cieszyć się większym zainteresowaniem niż grzałka w postaci Intel Core i9-10980HK z poborem energii osiągającym absurdalne (jak na notebooki) poziomy.

