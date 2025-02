TOP 10 gier na PC z gatunku horror, w które warto zagrać w Halloween 2023. Oto najstraszniejsze produkcje

Halloween, znane również jako All Hallows' Eve, to święto obchodzone głównie w krajach anglojęzycznych, które ma miejsce 31 października. Choć jego korzenie sięgają starożytnych celtyckich obrzędów, obecnie Halloween jest przede wszystkim okazją do zabawy, przebierania się i straszenia. Podczas Halloween dzieci często ubierają się w napawające grozą kostiumy, udając duchy, wampiry, czarownice czy potwory, chodzą też od drzwi do drzwi, prosząc o słodycze ze słynnym "Cukierek albo psikus". Domy są zaś dekorowane dyniami wyciętymi w upiorne wzory i lampionami w kształcie duchów. Halloween to także czas na straszne opowieści, filmy grozy, a w naszym przypadku także na straszne gry. Postanowiliśmy więc przygotować zestawienie wartych uwagi horrorów na PC, których premiera miała miejsce w tym roku.

Autor: Ewelina Stój

Resident Evil, Silent Hill, Amnesia, Outlast, Dead Space, Alien: Isolation czy The Evil Within to tytuły gier, których nikomu nie trzeba raczej przestawiać. Przez wiele ostatnich lat wszystkie one sprawiały, że ciarki wypełzały nam na plecy nie tylko w trakcie Halloween, ale także bez szczególnej tego typu okazji. Często jednak niepotrzebnie zamykamy się tylko na tego rodzaju "grubego kalibru" gry, przez co omija nas wiele gamingowych perełek pochodzących od deweloperów niezależnych. Kilka z nich znajdziecie właśnie w niniejszym zestawieniu. Możecie być przy tym pewni, że kolejne strony zaprezentują wyłącznie najlepsze "indyki" z gatunku jakim jest horror, ale także wysokobudżetowe perełki, które debiutowały w ostatnim czasie.

Myśląc o grach z gatunku horror na myśl nasuwa się głównie Resident Evil czy Amnesia. Ale na rynku jest pełno innych ciekawych produkcji. Wiele z nich zadebiutowało w tym roku. Będzie więc w co zagrać w najbliższe Haloween.

Fani gatunku z pewnością dostrzegają, jak znaczący rozwój przeszedł gierczany horror. Ostatnie lata przyniosły wiele innowacji, zarówno w dziedzinie rozgrywki, jak i w kreowaniu atmosfery strachu. Dzięki postępowi technologicznemu gry komputerowe stały się bardziej realistyczne niż kiedykolwiek wcześniej. Realistyczna grafika, oświetlenie i efekty dźwiękowe pomagają w tworzeniu bardziej przekonujących i przerażających wizualizacji. Ponadto twórcy gier coraz mocniej skupiają się na kreowaniu mrocznych i niepokojących atmosfer, a nie tylko na straszeniu przeciwnikami. Mamy też do czynienia z coraz większą interaktywnością. Gry pozwalają więc graczom na podejmowanie decyzji, które wpływają na rozwój fabuły. To daje uczucie kontroli nad przebiegiem historii, co także zwiększa napięcie. Wszystko to ma swój cel - możliwie wysoka immersja, która skutecznie podnosi tętno i wywołuje zimny dreszcz przerażenia.