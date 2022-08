THQ Nordic Showcase 2022 - pokazano m.in. Alone in the Dark, Gothic 1 Remake oraz materiały z 12 innych gier

Dziś o godzinie 21:00 czasu polskiego, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbył się event online pt. THQ Nordic Digital Showcase 2022. Podczas wydarzenia pokazano zapowiedzi kilkunastu tytułów, ale co najważniejsze, potwierdzono, że prace nad nowym Alone in the Dark rzeczywiście trwają. Pokazano także materiał wideo z prac nad remakiem pierwszego Gothica. Wszystkie najważniejsze zwiastuny dzisiejszego wieczora (i te mniej ważne także) zamieszczamy poniżej.

Podczas THQ Nordic Showcase 2022 pokazano kilkanaście zapowiedzi nadchodzących gier. Wiadomo też, że powstaje nowe Alone in the Dark. Pokazano ponadto co nieco z remake'u pierwszego Gothica.

THQ Nordic zaczęło event niczym u Hitchcocka - pokazało bowiem zwiastun nowej odsłony Alone in the Dark, o której od rana plotkuje się w sieci. Akcja gry skąpana ma być w gotyckich klimatach, a dziać się ma gdzieś na południu Ameryki. Następnie pokazano zwiastun szalonego Destroy All Humans! 2. Pozostając w klimatach kosmosu, zapowiedziano także pocieszne Space For Sale, w którym wcielimy się w rolę małego astronauty, który zakupiwszy jeden z układów planetarnych, przygotowuje go dla swoich egzotycznych klientów. Następnie dostaliśmy pełnoprawny trailer z Gothic 1 Remake (dotąd musieliśmy nacieszyć się tylko teaserem). W dalszej kolejności THQ Nordic zaprezentowało co nieco szczegółów dotyczących dwóch strategii - Jagged Alliance 3 oraz The Valiant (przy czym ta druga jest zupełnie nowym IP).

Screen z nowego Alone in the Dark

Jednym z kolejnych, zupełnie nowych tytułów, okazało się Tempest Rising, który do złudzenia przypomina serię Command & Conquer. Dalsze trailery i zapowiedzi obejmowały: średniowieczną strategię pt. Knights of Honor II: Sovereign, przygodówkę sci-fi pt. Outcast 2: A New Beginning, samochodową rozwalankę Wreckreation, debiutujący za kilka dni symulator myśliwego Way of the Hunter, grę o zapasach AEW Fight Forever oraz kaskaderski sundbox pt. Stuntfest. Na końcu (na deser) zaserwowano jeszcze zwiastun ze zwariowanej gry zręcznościowej na podstawie słynnego serialu Nickelodeon. Mowa oczywiście o SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, w którym spotkamy postaci z wydanego przed dwoma laty SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Nie pozostaje mi już nic innego, jak zostawić Was ze wszystkimi tymi zapowiedziami i trailerami:

Źródło: THQ Nordic