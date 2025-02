THE400 Mini - 8-bitowy mikrokomputer Atari 400 powraca w odświeżonej, miniaturowej wersji. Znamy cenę i datę premiery

W drugiej połowie 2023 roku pojawiło się kilka urządzeń, które oznaczone były szyldem Atari. Otrzymaliśmy więc możliwość zakupu odświeżonej wersji konsoli Atari 2600, a w późniejszym czasie na rynek trafił Atari Gamestation Pro zdolny uruchamiać tytuły z Atari 2600, 5200 i 7800. Urządzenia musiały odnieść mały sukces, wszak właśnie zapowiedziano kolejne z nich - będzie nim replika komputera domowego z 1979 roku, a mianowicie Atari 400.

Gracze, którzy "wychowali się" na mikrokomputerze Atari 400, mają powody do radości, wszak odświeżona, a zarazem pomniejszona wersja urządzenia trafi za moment do sprzedaży. THE400 Mini zaoferuje nam istnie nostalgiczne przeżycie, choć przyjdzie nam za nie trochę zapłacić.

Oryginalny 8-bitowy komputer domowy Atari 400 ma już na karku niemalże 45 lat (!), lecz z pewnością nadal sporo osób dobrze wspomina to urządzenie. Aktualnie wielu producentów decyduje się na przywrócenie do żywych swoich retro sprzętów, więc do sprzedaży trafi niebawem THE400 Mini, który jest o połowę mniejszą repliką Atari 400. Nowoczesny model przyjdzie do nas z kontrolerem THECXSTICK (ulepszona wersja Atari CX40), który podłączymy przez złącze USB (tych jest dostępnych aż 5). Urządzenie jest w stanie emulować gry z praktycznie każdej odsłony 8-bitowych Atari - od 400 do 800XL, a także 5200. Na pokładzie znajdzie się 25 preinstalowanych tytułów takich jak Lee, Berzerk, Millipede, Miner 2049er, M.U.L.E i Star Raiders II.

Oczywiście mamy możliwość uruchomienia własnych produkcji przez podłączenie pamięci flash do portu USB. Konstrukcja wydaje się zawierać złącze na kartridże z grami, jednak na oficjalnej stronie producenta nie ma żadnej wzmianki o ich obsłudze, więc ta kwestia pozostaje dyskusyjna. Co do samych gier, to mamy możliwość cofania czasu i zapisu stanu danego tytułu. Znalazło się również miejsce na wyjście HDMI (720p, 50/60 Hz). Nowość dostępna jest już w polskich sklepach w cenie 529,90 zł, natomiast jest to przedsprzedaż, która zakończy się 28 marca 2024 r. Sam kontroler THECXSTICK to koszt 134,90 zł (jako że mamy możliwość podłączenia kilku dodatkowych joysticków).

