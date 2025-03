The War of the Worlds: Siberia - gra akcji bazująca na klasycznej opowieści SF. Pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki

Herbert George Wells to jedna z najważniejszych postaci nie tylko dla literatury fantastycznej, ale wręcz całej popkultury. I można to zaobserwować wśród przedstawicieli wielu mediów, czerpiących z jego dorobku w sposób świadomy bądź nie. Główne źródło inspiracji stanowi bez wątpienia Wojna światów. Zdążyły już nawet powstać bazujące na owej powieści gry. Ostatnio zaś otrzymaliśmy pierwsze konkrety związane z całkiem obiecującym projektem.

The War of the Worlds: Siberia jest kolejnym ujęciem słynnej historii, w tym przypadku jednak akcja przeniesie się na wschodnie krańce świata.

O pewnych inspiracjach wizjami pochodzącymi od Wellsa pisałem nawet w jubileuszowym felietonie o Half-Life 2. Tutaj z kolei mamy znacznie bardziej bezpośrednie nawiązanie do dzieła mistrza SF. Studio 1C Game wstępnie zapowiadało ten projekt jeszcze w zeszłym roku, jednak dotąd nie dostaliśmy nawet jednej konkretnej zapowiedzi. Teraz wreszcie to nadrobiono, wplatając do trailera nawet wczesne partie rozgrywki. Jak widać, trafimy na pewne znajome klasyczne tropy z kilkoma nowymi pomysłami:

Nadal będziemy mieć do czynienia z marsjańską inwazją pod koniec XIX wieku, jednak tym razem przeniesiemy się do pogrążonego w chaosie Imperium Rosyjskiego. The War of the Worlds: Siberia jawi się jako klimatyczna gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, gdzie będziemy walczyć nie tylko z obcymi formami życia, ale i ludzkimi przeciwnikami. Twórcy obiecują rozbudowaną fabułę, typową dla epoki broń (muszkiety, karabiny maszynowe Maxim etc.), a także elementy skradankowe i zagadki środowiskowe. Trudno na razie o bardziej zaawansowany osąd, ale wygląda to całkiem nieźle. Na razie nie znamy daty premiery.

Źródło: DSOGaming