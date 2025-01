The Karate Kid: Street Rumble - chodzona retro bijatyka w pixelartowej otoczce przywraca do życia nostalgiczną filmową serię

Zapoczątkowana w 1984 roku seria, w której dorastający Daniel LaRusso uczy się karate pod okiem szacownego mistrza, to już absolutny klasyk kina młodzieżowego. Kilka lat temu w Cobra Kai postanowiono powrócić do tego świata, ale prezentując nam dawnych bohaterów w dojrzałym wydaniu, szkolących nowe pokolenie. Serial odniósł oszałamiający sukces i za kilka dni na platformę Netflix wejdzie 6. sezon. Ale to nie koniec - GameMill Entertainment szykuje coś ekstra - w szczególności dla fanów kultowych filmów.

The Karate Kid: Street Rumble to oldschoolowa, wieloosobowa bijatyka beat-'em-up, w której wcielimy się w bohaterów popularnej serii filmów.

Jeżeli szukacie porządnego tytułu w zbliżonych klimatach, jaki pojawił się na przestrzeni ostatnich lat, nie musicie się zbyt długo zastanawiać. Raptem lekko ponad dwa lata temu na rynku pojawił się Teenage Mutant Ninja Turtless: Shredder's Revenge - pozycja nawiązująca do innych kultowych postaci, które szczyt popularności osiągnęły dekady temu. The Karate Kid: Street Rumble zdaje się działać na podobnym modelu. Będzie to zupełnie inne doświadczenie niż przeciętne gry Cobra Kai, powstałe bezpośrednio na fali popularności serialu.

A zatem modeli 3D nie uświadczymy. Pixelartowa otoczka i cofnięcie się do czasów Karate Kid dla odmiany pozwolą nam wcielić się w znane postacie jak pan Miyagi, Ali Mills, Kumiko, no i oczywiście młody Daniel LaRusso. Mając do dyspozycji 12 różnorodnych poziomów, przyjdzie nam zmierzyć się z antagonistami serii. Obowiązkowo więc zawita Johnny Lawrence, pierwszy filmowy przeciwnik Daniela, jego okrutny mentor John Kreese, a także przebiegły Terry Silver. Pierwsza zapowiedź obiecuje przyjemną, staroszkolną bijatykę z wachlarzem combosów i przeciwników do pokonania z bossami na czele, a wszystkiemu towarzyszy nostalgiczny soundtrack. Niemały potencjał na wspólne rozgrywki w kooperacji. Premiera gry odbędzie się 20 września na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

