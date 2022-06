Teenage Mutant Ninja Turtless: Shredder's Revenge to idealny tytuł dla abonamentu Xbox Game Pass. Krótka opinia o retro-grze

Wiele współczesnych gier w przypadku oprawy graficznej stara się coraz bardziej iść w kierunku fotorealizmu. Czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej, jednak nie da się nie zauważyć, że spory odsetek graczy bardziej patrzy na grafikę niż na gameplay, będący rdzeniem rozgrywki. Dzisiaj na rynku debiutuje gra, która nie może odznaczyć się fotorealistyczną oprawą graficzną. W zamian oferuje jednak świetny gameplay oraz ogromne pokłady nostalgii.

Teenage Mutant Ninja Turtless: Shredder's Revenge debiutuje dzisiaj na PC oraz konsolach Sony i Microsoftu. W przypadku komputerów oraz konsol Xbox we wspomnianą grę możemy zagrać poprzez Xbox (PC) Game Pass.

Myślę, że nie ma nikogo wśród naszych Czytelników, kto nie znałby Wojowniczych Żółwi Ninja. To wręcz symbol nostalgii i powrotu do młodzieńczych lat, gdzie o tytułowych bohaterach czytaliśmy komiksy, oglądaliśmy kreskówki czy graliśmy na automatach (o ile oczywiście była taka możliwość). Najnowsza produkcja studia Tribute Games oferuje wszystko to, co co lubimy Wojowniczych Żółwi Ninja. Gra Teenage Mutant Ninja Turtless: Shredder's Revenge debiutuje dzisiaj zarówno na PC jak i konsolach Microsoftu, Sony oraz Nintendo Switch. W przypadku komputerów oraz konsol Xbox możemy zagrać za pośrednictwem abonamentu PC Game Pass lub Xbox Game Pass. Biorąc pod uwagę chociażby czas gry, debiut w usłudze Microsoftu wydaje się być najlepszą z możliwych decyzji. Tym bardziej, że Teenage Mutant Ninja Turtless: Shredder's Revenge zajmuje zaledwie nieco ponad 1 GB, więc nie nadwyręży dysków.

Już od pierwszej sekundy ekran uderza w nas sporą dawką nostalgii, głównie pod kątem charakterystycznej, pikselowej oprawy graficznej oraz żywym soundtrackiem, który od razu przywodzi na myśl istotę Wojowniczych Żółwi Ninja. Gra oferuje możliwość wybrania jednego z dwóch trybów rozgrywki: Story Mode (Fabuła) oraz Arcade. Na początku wybieramy także, którym żółwiem będziemy sterować. Do wyboru jest oczywiście klasyczna czwórka: Leonardo, Donatello, Michelangelo oraz Raphael. Każdy z nich oferuje indywidualne, specjalne ataki, prezentujące się wyjątkowo widowiskowo na ekranie. Osobiście na sterowaną postać wybrałem Dona, który specjalizuje się w atakach kijem bō.

Sama fabuła jest tutaj tylko dodatkiem do głównego dania, czyli przechodzenia kolejnych etapów gry. Jeśli chodzi o opowieść, to klasycznie Wojownicze Żółwie wspólnie z mentorem Splinterem muszą powstrzymać działania złego Shreddera. Zaczyna się od ataków jego podwładnych: Bebopa oraz Rocksteady, którzy atakują siedzibę Channel 6 na Manhattanie. Później mkniemy po kolejnych lokacjach - w zależności od tego jak gramy, poszczególne etapy przechodzimy w czasie od kilku do kilkunastu minut. W trybie Story Mode mamy dostęp do mapy miasta, gdzie płynnie przechodzimy do kolejnych lokacji, ale możemy również powtarzać te już wcześniej zrobione, w celu np. wykonania dodatkowych aktywności lub zebrania wszystkich ukrytych przedmiotów, których nie zdobyliśmy za pierwszym razem. W przypadku trybu Arcade przechodzimy od poziomu do poziomu, bez możliwości cofania się. Rozpoczynając przygodę, gracz ma do wyboru 3 poziomy trudności: Chill (Łatwy), Okay (Standardowy) oraz Gnarly (Trudny).



W trybie Store Mode mamy dostęp do mapy, w której przechodzimy do kolejnych etapów lub wracamy do tych już wcześniej zrobionych, w celu np. wykonania dodatkowych aktywności

Już na standardowym poziomie Okay rozgrywka potrafi być wymagająca, zwłaszcza gdy na ekranie pojawi się na raz piątka lub więcej przeciwników, a także podczas starć z bossami. Wzorem wielu klasycznych gier z poziomami, każdy level kończy się walką ze znacznie potężniejszym przeciwnikiem, przy czym od czasu do czasu bossowie się powtarzają. Gra oferuje również dość szeroki zakres zwykłych wrogów - od najbardziej podstawowych, poprzez rzucających np. gwiazdkami ninja, różnymi przedmiotami jakie nawiną się pod nogami (np. koszami na śmieci), przez gości na motocyklach, wielkie roboty oraz robotyczne psy. To oczywiście tylko kilka wybranych typów przeciwników, bowiem gra oferuje ich znacznie więcej. W połączeniu z ogromną dynamiką starć oraz możliwością wykorzystywania efektywnych ataków specjalnych (w przypadku Dona wystarczy skoczyć i z góry zrobić szybki zamach na przeciwnika).

Teenage Mutant Ninja Turtless: Shredder's Revenge nie jest długą grą. Przejście fabuły na standardowym poziomie zajmie zwykle od 2 do 3 godzin. Przy samozaparciu możemy zatem poznać fabułę w ciągu jednego popołudnia. Oczywiście równie dobrze możemy po skończeniu głównego wątku za pierwszym razem rozpocząć grę od nowa, tym razem inną postacią i tak dalej, aż poznamy wszystkie 7 zakończeń. Biorąc pod uwagę indywidualny atak specjalny dla każdego z Żółwi, nawet kilkukrotne przechodzenie gry nie powinno być specjalnie nużące. Dzięki mocno skondensowanej rozrywce, która w kampanii nie jest sztucznie wydłużana, nowa gra z tytułowymi Żółwiami Ninja jest bardzo grywalna i z pewnością przypadnie do gustu wielu graczom, którzy wychowywali się na produkcjach z lat 90, które cechowały się podobnym stylem graficznym. Takich tytułów dzisiaj robi się już niewiele i tym bardziej warto dać szansę grze Teenage Mutant Ninja Turtless: Shredder's Revenge, zwłaszcza że jest dostępna w abonamencie Xbox Game Pass oraz PC Game Pass. Sam w ten sposób sprawdziłem grę i nie żałuję ani minuty, którą spędziłem ponownie z Wojowniczymi Żółwiami Ninja. Dodam także, że tytuł nie posiada wprawdzie polskiej wersji językowej, ale nie powinien być to problem zważywszy na to, że fabuła jest tutaj podana w bardzo szczątkowy sposób.

