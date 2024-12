The Day Before - survivalowe MMO wystartowało zgodnie z oczekiwaniami, ale nie bez problemów. Fatalne pierwsze oceny

Jeżeli mielibyśmy wymienić gry z ostatnich lat, które zrobiły najwięcej szumu na długo przed właściwą premierą, projekt studia Fntastic bez wątpienia należałby do przodujących pod tym względem. Szkoda jedynie, że nie w pozytywnym sensie. Głośno było bowiem przede wszystkim o wątpliwej jakości materiałach i aferze z domniemanym podebraniem tytułu innej pozycji. Ale koniec końców aktualna data wejścia na rynek została podtrzymana, choć efekt nie piorunuje.

The Day Before pojawiło się w sprzedaży, ale na razie gra została poddana ostrej krytyce przez większość graczy przez wzgląd na jej obecny stan.

Deweloperzy zdążyli już niedawno podkreślić, że zarzuty o jakiekolwiek oszustwa związane z podbieraniem komukolwiek zawartości są nieprawdziwe i sama gra jest efektem lat ciężkiej pracy całego zespołu, który chciał stworzyć swoją wymarzoną grę. Złośliwi powiedzieliby w tym miejscu, że teraz być może ktoś ze studia zastanawia się, czy podkreślanie tego wszystkiego było aby na pewno dobrym pomysłem. O ile przez chwilę The Day Before było na szczycie steamowych bestsellerów (teraz jest już piąte), o tyle z całą resztą jest już fatalnie.

W zasadzie wystarczy zajrzeć na Steama, żeby już w pełni wyzbyć się jakichkolwiek złudzeń co do potencjalnego kupna produktu. Gra Fntastic jest dosłownie rozjeżdżana przez użytkowników - w chwili pisania tego newsa ma obecnie zaledwie 15% pozytywnych recenzji, co jest niemałym wyczynem. Co rusz zgłaszane są kolejne problemy - od morza glitchy po bugi w zasadzie uniemożliwiające rozgrywkę. Jeżeli zatem zastanawialiście się do tej pory, czy The Day Before istnieje, odpowiedź jest twierdząca. Inna sprawa, że lepiej by było dla twórców, gdyby było inaczej. Z takiej katastrofy trudno się im będzie odbić.

Źródło: Steam