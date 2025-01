The Day Before - błyskawiczny upadek projektu. Twórcy gry zamykają działalność po kilku dniach od premiery

Jedna gra może doprowadzić do upadku całej firmy. Taki scenariusz nie jest żadną nowością, w dodatku dochodzi do tego bardzo różny kontekst. Czasem na przykład twórcy dostają fatalne warunki od wydawcy, co doprowadza do ich zamknięcie, choć sam projekt jest pomimo technicznych problemów wartościowy i szczególnie ceniony w przyszłości. Tak było w przypadku Troika Games i Vampire: The Masquerade - Bloodlines niespełna 20 lat temu. Okoliczności związane z The Day Before są jednak zgoła odmienne.

4 dni po premierze The Day Before studio Fntastic zostało zamknięte z powodu braku funduszy na dalszy rozwój.

Wiele osób zastanawiało się, jaka jest największa branżowa klęska w 2023 roku. Redfall od Arkane Austin? Popełnione przez Deadalic Entertainment Lord of the Rings: Gollum? A może pokraczne Skull Island: Rise of Kong? Cóż, wydaje się, że Fntastic pogodziło wszystkich premierą The Day Before. Gra, której obiecujące zapowiedzi zelektryzowały w swoim czasie środowisko, już od dawna dostarcza wielu niepokojących sygnałów. A wieńczy je katastrofalna premiera, uwydatniająca to, jak bardzo mijano się z prawdą w materiałach promujących tytuł. Chyba jednak mało kto spodziewał się takiego efektu.

Deweloperzy zamieścili na Twitterze/X informację zamknięciu studia z powodu braku środków. Te, które im pozostały, mają zostać przeznaczone na rozliczenie się ze swoimi partnerami. Dalej napisano też kilka słów o zainwestowaniu czasu i zasobów przez te wszystkie lata produkcji, poinformowano o tym, że serwery nadal działają, a także przeproszono za porażkę. The Day Before i tak cieszyło się z początku dużą popularnością (a że od razu zostało ostro skrytykowane - to inna sprawa), ale już po trzech dniach straciło jakieś 80% graczy. Tak szybkie zwinięcie interesu, nawet zważywszy na rozmiary klęski, jest bardzo nietypowe. Dodatkowo dziwacznie brzmią słowa o wytężonej pracy, gdy gra ewidentnie jest zupełnie innego typu niż uprzednio obiecywano, spotkano się również m.in. z zarzutami podbierania assetów od innych twórców przy tworzeniu lokacji. Można więc powiedzieć, że Fntastic na swój sposób zapisało się w historii branży - ale chyba nie tak, jak członkowie studia mogliby o tym marzyć...

Źródło: Fntastic (Twitter/X)