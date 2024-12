Czym kierują się pecetowi gracze przy zakupie gier i jakie mają oczekiwania? Wyniki ciekawie przeprowadzonej ankiety

Gry wideo są ważnym elementem w życiu wielu osób. Zapewniają niezbędną dla wszystkich rozrywkę, a przy okazji dzięki ich różnorodności każda osoba może znaleźć tytuł dla siebie. Niestety sama branża gier w ostatnich latach nie wygląda najlepiej, co szczególnie widać po dużych produkcjach, które ukazują się w opłakanym stanie, a przy tym są naprawdę drogie. Nowa ankieta rzuca trochę światła na to, czym kierują się pecetowi gracze, wybierając grę.

Ankieta przeprowadzona przez startup Ultra oraz internetową agencję Atomik Research pokazuje, jak gracze postrzegają dzisiejszą branżę gier i co skłania ich do zakupu określonych produkcji.

Ankietowanych było 2000 osób, które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, a także Wielkiej Brytanii. Większość uczestników ankiety, bo aż 75%, zgodnie stwierdziła, że dzisiejsze gry wysokobudżetowe (tzw. AAA) są zdecydowanie zbyt drogie. Ten fakt nie jest żadnym zaskoczeniem, wszak ceny takich produkcji potrafią osiągnąć naprawdę wysokie pułapy, a często okazują się na dodatek niedopracowane. Dlatego też kluczowym okazuje się czekanie na zniżki, co zresztą potwierdziło 87% graczy biorących udział w badaniu. Tylko 36% gier kupowanych jest w premierowych cenach, natomiast 32% to tytuły nabyte ze zniżką, a 32% to te uzyskane za darmo (do tej kategorii można zaliczyć choćby cotygodniowe gry z Epic Games Store).

Głównym czynnikiem, który zachęca graczy do zakupu, są gry niezależne (ang. indie games), które wyróżniają się kreatywnym podejściem twórców - zdecydowanie do takich można zaliczyć ostatnio bardzo popularną produkcję Dave the Diver. Ciekawe jest to, że niemal wszyscy gracze w poszukiwaniu nowych gier kierują się do serwisu YouTube (aż 94%). Mimo że obecnie Steam jest dominującą platformą, która oferuje gry w wersji cyfrowej, to nadal 36% graczy ma trudności ze znalezieniem czegoś dla siebie (większość osób korzysta z sekcji promocyjnych). Omówione statystyki tylko potwierdzają to, co zapewne widzi każdy z nas - branża gier powinna się zmienić, szczególnie pod kątem jakości i cen gier, jednak te aspekty mogą jeszcze długo pozostać takie same, a jest spora szansa, że zmienią się nawet na gorsze.

Źródło: Medium