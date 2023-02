Test Toshiba Dynabook Satellite Pro C50D - Atrakcyjnie wyceniony laptop do pracy z procesorem AMD Ryzen 7 5800U

Na najnowszą generację procesorów AMD z rodziny APU Phoenix poczekamy jeszcze przynajmniej 2-3 miesiące. Nawet jeśli się pojawią na rynku, to będą umieszczane raczej w droższych urządzeniach. Jeśli natomiast mamy ograniczone zasoby na zakup nowego notebooka, musimy poszukiwać czegoś co zapewni nam odpowiednią wydajność. W przedziale do 3500 złotych możemy już wyhaczyć całkiem ciekawie prezentujące się notebooki. Jednym z takich przykładów może być Dynabook Satellite Pro C50D (dawna marka Toshiba). Laptop skierowany głównie do pracy biurowej oraz codziennego użytkowania, został wyposażony w 8-rdzeniowy procesor AMD, wykorzystujący mikroarchitekturę Zen 3. Czy jednak mimo nadal dobrego APU Cezanne, sam sprzęt warty będzie rekomendacji? Na to pytanie odpowiemy w niniejszej recenzji, do której już teraz zapraszamy.

Autor: Damian Marusiak

Dynabook Satellite Pro C50D wyposażono w 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Ryzen 7 5800U. Nadal oferuje on przyzwoitą wydajność, a także wysoką efektywność energetyczną. Zintegrowana grafika bazująca na architekturze Vega, mimo że nadszarpnięta już zębem czasu, nadal umożliwi odpalenie mniej wymagających gier w rozdzielczości 720p, a czasem nawet 1080p. Sprzęt oferuje przy tym prosty i nierzucający się w oczy wygląd. Może i nie wykorzystuje aluminiowej obudowy, ale w środku znajdziemy coś co jest coraz rzadziej spotykane w laptopach - dwa sloty na pamięć RAM, którą możemy bez problemu rozszerzyć. W dobie lutowania czego popadnie, takie rozwiązanie może mieć istotny wpływ na wybór komputera przenośnego.

Dynabook Satellite Pro C50D to jeden z najtańszych obecnie laptopów, które wyposażono w procesor AMD Ryzen 7 5800U.

Dynabook Satellite Pro C50D został wyposażony w procesor AMD z rodziny APU Cezanne-U. Układy AMD Ryzen serii 5000U (Ryzen 3 5400U, Ryzen 5 5600U oraz Ryzen 7 5800U) wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 3, oferującą zauważalny wzrost wydajności jednowątkowej oraz dalszy wzrost wydajności wielowątkowej. Nowe układy Cezanne oferują maksymalnie 8 rdzeni oraz 16 wątków, ale jednocześnie w porównaniu do APU Renoir, zyskujemy dwukrotnie więcej pamięci cache L3. Testowana jednostka to AMD Ryzen 7 5800U o TDP na poziomie 15 W. Bazowy zegar procesora wynosi 1,9 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,4 GHz. Procesory AMD Cezanne posiadają także 2-kanałowy kontroler pamięci DDR4 3200 MHz oraz LPDDR4x 4266 MHz (w laptopie skorzystamy z pamięci DDR4). Największą bolączką APU AMD Cezanne jest brak obsługi magistrali PCIe 4.0, kodeka AV1 oraz brak certyfikacji dla USB 4 - te wszystkie zmiany wprowadzono dopiero z serią Ryzen 6000.

Usprawnień doczekał się również zintegrowany układ graficzny, w dalszym ciągu bazujący na architekturze Vega (przejście na iGPU RDNA 2 zaszło dopiero w Ryzenach serii 6000 z rodziny APU Rembrandt, z kolei Ryzen 7040 otrzyma najnowsze iGPU, oparte na architekturze RDNA 3), jednak produkowany w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Pod względem usprawnień, nowych iGPU bliżej do Radeona VII niż do wcześniejszych odsłon Vegi. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych generacji APU, układy z rodziny Cezanne otrzymają iGPU z maksymalnie 8 blokami CU. Redukcja powierzchni ma usprawnić efektywność energetyczną, ale i jednocześnie zwiększyć wydajność każdego jednego bloku CU w porównaniu do Picasso - w tym wypadku producent deklaruje do 59% wyższą wydajność. Dla zwiększenia transferu danych, dwukrotnie powiększono interfejs Data Fabric. Dodatkowo z racji przejścia na niższy proces technologiczny, taktowanie rdzenia zwiększyło się do 25% - w przypadku iGPU Vega 8 w Ryzenie 7 5800U taktowanie rdzenia graficznego wynosi maksymalnie 2000 MHz.