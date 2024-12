Test smartfona nubia Z60 Ultra - piekielnie wydajny flagowiec z zaskakująco dobrym zestawem aparatów

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to bez wątpienia najmocniejsza mobilna jednostka, jaką znajdziemy aktualnie w smartfonach z Androidem. Jej wyniki wydajności mówią same za siebie i po dziś dzień nikt nie widzi potrzeby wydawania mocniejszej wersji z plusem w nazwie. Ogromna moc obliczeniowa swoje jednak kosztuje, dlatego nic dziwnego, że najmocniejszy w tym momencie Snapdragon nie trafia do tanich smartfonów. Na szczęście nie oznacza to, że w cenie poniżej 4000 zł musimy godzić się wyłącznie na kompromisy. Niektórzy chińscy producenci mają w swoim portfolio wyjątkowe, niezwykle wydajne modele odróżniające się od flagowców popularnych producentów, które wcale muszą kosztować majątku.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Doskonały przykład urządzenia, o którym mowa w powyższym akapicie, to nubia Z60 Ultra. Model ten był prezentowany w Chinach jeszcze pod koniec ubiegłego roku, ale od niedawna jest już oficjalnie dostępny w Polsce. Dlaczego warto się nim zainteresować? Z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze, mówimy tutaj o smartfonie z absolutnie topowym Snapdragonem - co to oznacza, nie muszę chyba tłumaczyć. Po drugie, całość wyróżnia się przednią kamerką schowaną pod ekranem, a zatem niemal cały przedni panel stanowi wyświetlacz. Po trzecie, nubia Z60 Ultra ma do zaoferowania niezwykle obiecujący zestaw aparatów. Ale czy może mierzyć się z najpopularniejszymi flagowcami na rynku?

Nubia Z60 Ultra imponuje specyfikacją i futurystycznym designem, a i tak kosztuje mniej, niż inne modele z najwyższej półki. Gdzie tkwi haczyk? Czy warto zainteresować się tym smartfonem?

Specyfikacja nubii Z60 Ultra prezentuje się imponująco. Na pokładzie mamy wspomnianego Snapdragona 8 Gen 3 wspomaganego przez 16 GB szybkiego RAM-u i aż 512 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0. Smartfon ten jest dosyć duży - mamy tu 6,8-calowy panel AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2480 x 1116 px, pod którego powierzchnią mamy kamerkę do selfie 12 MP, a także czytnik linii papilarnych. Niezłe wrażenie robi zestaw aparatów fotograficznych. Mamy tutaj główną jednostkę 50 MP wyróżniającą się nietypową ogniskową 35 mm, aparat ultraszerokokątny 50 MP oraz teleobiektyw peryskopowy 64 MP. Urządzenie zasilane jest przez dosyć pojemną baterię 6000 mAh obsługującą ładowanie 80 W.

nubia Z60 Ultra Motorola edge 50 ultra Samsung Galaxy S24 Ultra Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Adreno 750 Adreno 735 Adreno 750 System operacyjny Android 14 z MyOS Android 14 z HelloUI Android 14 z OneUI Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 1 TB UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM 2x nanoSIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, IR 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.1 USB-C 3.1 Gen 2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,8" AMOLED 120 Hz 6,7" pOLED 144 Hz 6,8" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2480 x 1116 px 2712 x 1220 px 3120 x 1440 px Kamera przednia 12 MP 50 MP 12 MP Kamera tylna 50 + 64 + 50 MP 50 + 64 + 50 MP 200 + 50 + 10 + 12 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 6000 mAh 4500 mAh 5000 mAh Ładowanie 80 W 125 W + Qi 50 W 45 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 164 x 76,4 x 8,8 mm 161,1 x 72,4 x 8,6 mm 162,3 x 79 x 8,6 mm Waga urządzenia 246 g 197 g 232 g Cena 16+512 GB - 3999 zł 16+1TB - od ok. 4000 zł 12+256 GB - od ok. 4400 zł

To jeszcze nie wszystko, co nubia Z60 Ultra ma do zaoferowania. Urządzenie odznacza się m.in. dodatkowym suwakiem na wzór oneplusowego switch alerta, a także obudową z certyfikatem IP68. Całość kosztuje 3999 zł, a zatem cena - choć nie jest niska - wydaje się raczej odpowiednia jak na model o takiej specyfikacji. Należy jednak wziąć pod uwagę, że smartfon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego ani standardu eSIM. Te dwie kwestie mogą sprawić, że grono osób zainteresowanych stanie się nieco mniejsze, ale cóż - w tej cenie przecież nie można mieć absolutnie wszystkiego... Tyle teorii - teraz czas sprawdzić, jak telefon wypada w praktyce.