Nubia Z60 Ultra - wyróżniający się smartfon z układem Snapdragon 8 Gen 3 trafia do Polski w całkiem atrakcyjnej cenie

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to potężna mobilna jednostka, która zasila wiele bardzo drogich smartfonów. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy jej również w nieco korzystniej wycenionych smartfonach. Jednym z nich jest nubia Z60 Ultra. Model ten przez długi czas nie był oficjalnie dostępny w naszym kraju, ale to się właśnie zmienia. Smartfon trafia teraz na sklepowe półki i z miejsca staje się atrakcyjną opcją w swoim segmencie.

Smartfon nubia Z60 Ultra będzie dostępny w Polsce w czarnym kolorze. Sprzedaż rusza już jutro, tj. 24 lipca 2024 roku, a sugerowana cena detaliczna wynosić będzie 3999 zł.

Poza wspomnianym układem SD 8 Gen 3 całość odznacza się 6,8-calowym ekranem AMOLED 120 Hz, który kryje pod swoją powierzchnią nie tylko czytnik linii papilarnych, ale także kamerkę do selfie i wideorozmów, co umożliwiła technologia UDC 5.0 Full Screen. Wart uwagi jest zestaw aparatów umieszczonych z tyłu smartfona. Mamy tutaj główny aparat 50 MP, peryskopowy teleobiektyw 64 MP (zapewnia optycznego zooma x3.3) i aparat ultraszerokokątny 50 MP. Jak głosi producent, użytkownik może liczyć na naprawdę dobre ujęcia, w czym na pewno pomocna okaże się automatyczna obróbka cyfrowa bazująca na algorytmach sztucznej inteligencji.

nubia Z60 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) Układ graficzny Adreno 750 Pamięć RAM 16 GB Pamięć wbudowana 512 GB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,8", rozdzielczość 2480 x 1116 px

AMOLED 120 Hz Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 5G, IR Porty, złącza i sloty USB typu C (3.1) Aparaty tylne 50 MP + 64 MP (telefoto x3.3) + 50 MP (ultraszerokokątny) Aparat przedni 12 MP Akumulator 6000 mAh / ładowanie 80 W System operacyjny Android 14 z MyOS Wersje kolorystyczne czarny Inne IP68, głośniki stereo Cena 16+512 GB - 3999 zł

Urządzenie wyróżnia się także bardzo pojemną baterią 6000 mAh obsługującą technologię szybkiego ładowania 80 W. Ponadto warto wspomnieć o oryginalnym designie, obudowie z certyfikatem IP68, jak również o 16 GB RAM i 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.0 do dyspozycji użytkownika. Smartfon nubia Z60 Ultra będzie dostępny w Polsce w czarnym kolorze. Sprzedaż rusza już jutro, tj. 24 lipca 2024 roku, a sugerowana cena detaliczna wynosić będzie 3999 zł. Urządzenie dostępne będzie w ofercie promocyjnej u kluczowych partnerów, czyli w sieciach Media Expert i X-Kom. Do zestawu dodawany ma być gimbal DJI Osmo Mobile SE.

Źródło: ZTE