Nubia Z50 Ultra zadebiutowała. Zanosi się na jeden z ciekawszych smartfonów z układem Snapdragon 8 Gen 2

Początkowo zależna od ZTE, a dziś całkowicie oddzielna firma Nubia Technology zaprezentowała dziś oficjalnie swój nowy smartfon - nubia Z50 Ultra. Mimo że od jakiegoś czasu chiński producent tworzy urządzenia stricte dla graczy, tym razem mamy do czynienia z pierwszym smartfonem, który w zamyśle stworzony jest "dla mas". Jednak może się on pochwalić nie tylko oryginalnym wyglądem, ale także więcej niż przyzwoitą specyfikacją i ciekawymi rozwiązaniami.

Nubia Z50 Ultra już dostępna do kupienia w Chinach. Smartfon może się poszczycić zastosowaniem innowacyjnej konstrukcji aparatów, wyświetlaczem bez notcha oraz ciekawym designem.

Samą nubię możemy bardziej kojarzyć z jej podmarki REDMAGIC, która zajmuje się produkcją gamingowych smartfonów. Tym razem mamy do czynienia z równie flagową specyfikacją, jednak producent skupił się bardziej na użytkowych aspektach urządzenia. Na pokładzie znajdziemy procesor Snapdragon 8 Gen 2, a więc obecnie najlepszy układ od Qualcomma. Wspiera go od 8 do 16 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5X oraz nawet 1 TB pamięci wbudowanej UFS 4.0. Jednak smartfon ma do zaoferowania znacznie więcej. Mamy tutaj 6,8" wyświetlacz AMOLED z rozdzielczością 2480 x 1116 px oraz odświeżaniem do 120 Hz. Ramki wokoło są wyjątkowo cienkie, przy dłuższych bokach wynoszą one jedynie 1,48 mm, z kolei u góry i na dole 1,68 mm. Jakby tego było mało, mamy tu do czynienia z 16 MP aparatem do selfie, który jest ukryty pod ekranem. Tak więc cała przednia powierzchnia smartfona jest całkowicie używalna.

nubia Z50 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

1 x 3,19 GHz X3 / 3 x 2 GHz A510

2 x 2,8 GHz A715 / 2 x 2,8 GHz A710 Wyświetlacz 6,8" AMOLED 120 Hz / 2480 x 1116 Pamięć RAM 8 - 16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB - 1 TB UFS 4.0 Bateria 5000 mAh / 80 W Aparaty Główny Sony IMX787 64 MP f/1.6

Aparat Peryskopowy 64 MP

Ultra szeroki 50 MP

Przód 16 MP Neovision System Android 13 z nakładką MyOS 13.0 Dostępne wersje Szary, Czarny, Starry Night Łączność Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi Złącze USB-C 3.1 Wymiary 169,9 x 76,3 x 8,3 mm Waga 228 g Cena 8 + 256 GB - 577 dolarów (~2540 zł)

12 + 256 GB - 620 dolarów (~2730 zł)

12 + 512 GB - 678 dolarów (~2980 zł)

12 + 512 GB Starry Night - 721 dolarów (~3170 zł)

16 GB + 1 TB - 866 dolarów (~3810 zł)

To, co jeszcze wyróżnia smartfon, to jego aparaty. Główna matryca to Sony IMX787 z ogniskową 35 mm i rozdzielczością 64 MP. Natomiast druga soczewka to peryskopowy aparat o tej samej rozdzielczości, jednak ogniskowa wynosi tu 85 mm. Trzeci obiektyw to ultraszeroka 50 MP jednostka z AF, która jest w stanie przechwytywać ujęcia makro. Jeśli chodzi o baterię, to znalazło się tu standardowe ogniwo o pojemności 5000 mAh, które naładujemy z mocą 80 W. Znajdziemy tu również rozwiązanie podobne do tego z OnePlusów, programowalny slider umiejscowiony na prawym boku. Urządzenie dostępne będzie w kilku wariantach kolorystycznych, z których najciekawszy wydaje się ten inspirowany twórczością Vincenta Van Gogha, nazwany analogicznie Starry Night. Smartfon na razie zadebiutował oficjalnie w Chinach. Trzeba jednak przyznać, że został dość przyzwoicie wyceniony. Podstawowa konfiguracja 8 + 256 GB to koszt około 2540 zł, z kolei specjalna "wersja z Van Goghiem" (12 + 512 GB) to kwota ~3170 zł. Musimy mieć jednak na uwadze, że są to ceny bez wliczonego podatku VAT, więc w Polsce będą wyższe.

Źródło: GSM Arena