Test dysku SSD Corsair MP700 PRO SE - Kolejny superszybki nośnik z interfejsem PCI-Express 5.0. Radiator bezwzględnie wymagany!

Corsair MP700 PRO SE jest nośnikiem SSD wykorzystującym interfejs PCI-Express 5.0, który przekracza kolejne granice wydajności, korzystając z jeszcze bardziej podkręconego kontrolera Phison E26. Producent przygotował kilka wariantów flagowca, bowiem uwzględniono modele z solidnym radiatorem, przystosowane do chłodzenia wodnego i kompletnego golasa. Do naszej redakcji trafiła ostatnia wersja o pojemności 4 TB, jednak bez odpromiennika zorganizowanego we własnym zakresie lepiej nie uruchamiać Corsair MP700 PRO SE. Nośnik rozwija skrzydła dopiero po zapewnieniu odpowiednich warunków termicznych, koniecznie po obydwu stronach laminatu, więc to dosłownie gorący towar...

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia SSD (Solid State Drive) jest starsza niż pozornie mogłoby się wydawać, bowiem pierwsze pamięci masowe będące protoplastami obecnie dostępnych pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga modeli półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - urządzenia wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na nieobecność ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Dyski SSD mogą wykorzystywać cztery rodzaje modułów pamięci NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - większość konsumenckich modeli bazuje natomiast na dwóch ostatnich pozycjach. Kluczowymi czynnikami dla wydajności nośników są również kontroler, bufor DRAM i odpowiedni firmware, które wspólnymi siłami decydują o wydajności testowanych urządzeń.

Corsair MP700 PRO SE jest jednym z najwydajniejszych nośników SSD z interfejsem PCI-Express 5.0, a dodatkowo do naszego laboratorium trafił największy model o pojemności 4 TB. Trzeba go tylko odpowiednio schłodzić...

Phison PS5026-E26 jest aktualnie wiodącym 8-kanałowym kontrolerem, stosowanym przez wszystkich producentów posiadających w ofercie nośniki wykorzystujące interfejs PCI-Express 5.0. Jednostka napędzająca Corsair MP700 PRO SE wykonana została w litografii 12 nm FinFET, dysponując dwoma głównymi rdzeniami ARM Cortex R5 oraz trzema wspomagającymi CoXProcessor. Phison PS5026-E26 jest zgodny z protokołem NVMe 2.0, obsługuje sprzętowe szyfrowanie AES 256-bit i posiada dodatkowo 8 GB bufor pamięci LPDDR4 Hynix taktowanej zegarem 4266 MHz. Nośnik najpewniej wykorzystuje również 232-warstwowe moduły 3D TLC NAND pochodzące od Microna. Według specyfikacji Corsair MP700 PRO SE osiąga 14000 MB/s w odczycie i 12000 MB/s w zapisie sekwencyjnym, należąc do ścisłej czołówki nośników PCI-Express 5.0, atakując pozycję testowanego przed kilkoma tygodniami MSI Spatium M580 Frozr.

Corsair MP700 PRO SE Corsair MP700 PRO Pojemność 2000 MB 4000 MB 2000 MB 4000 MB Kontroler Phison PS5026-E26 Phison PS5026-E26 Interfejs PCI-Express 5.0 x4 PCI-Express 5.0 x4 Pamięć NAND 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache 4096 MB 8192 MB 4096 MB 8192 MB Zapis liniowy 12000 MB/s 12000 MB/s 11800 MB/s 11800 MB/s Odczyt liniowy 14000 MB/s 14000 MB/s 12400 MB/s 12400 MB/s Zapis IOPS 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Odczyt IOPS 1 700 000 1 700 000 1 500 000 1 500 000 Limit zapisów 1400 TBW 3000 TBW 1400 TBW 3000 TBW Szyfrowanie 256-bit AES 256-bit AES Szacowane MTBF 1 600 000 Godzin 1 600 000 Godzin Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy

Jak wspomniałem we wstępie, Corsair MP700 PRO SE występuje w trzech odmiennych wariantach - pozbawionym radiatora, posiadającym fabrycznie zamontowany odpromiennik albo miedziany bloczek chłodzenia wodnego Hydro X. Oferta producenta jest kompleksowa, aczkolwiek niezależnie od wybranego modelu temperatury są kluczową kwestią. Kontroler Phison PS5026-E26 naprawdę mocno się nagrzewa, a dodatkowo 4 TB Corsair MP700 PRO SE poosiada kostki pamięci NAND po obydwu stronach laminatu. Standardowe radiatory dołączane do większości płyt głównych mogą okazać się niewystarczające. W przypadku wariantu SE (gołego) konieczne będzie zastosowanie czegoś pokroju minimum be quiet! MC1 PRO albo Lexar LPAH100, koniecznie z podwójnymi termopadami. Poza tym, wszystkie urządzenia objęto 60-miesięczną gwarancją przy założeniu 3000 TBW przewidzianych dla pojemności 4 TB.