Test chłodzenia Corsair H150i RGB PRO XT - Chłodzenie dla każdego?

Zarówno procesory Intel Celeron oraz Pentium, jak i konkurencyjne AMD Athlon nie należą do demonów wydajności. Mimo wszystko to bardzo dobre jednostki do przeglądania internetu, HTPC, pracy biurowej czy starszych gier, a przy tym mają sporo mocnych stron - niska cena, niski pobór mocy oraz niskie temperatury. Tym samym z powodzeniem, nawet pod pełnym obciążeniem, można schłodzić jej fabrycznymi coolerami czy najtańszymi modelami autorskimi. Jednak im wyższy segment wydajności, tym więcej ciepła do odprowadzenia. Nic więc dziwnego, że sporo osób decyduje się na układy chłodzenia cieczą. Dzisiaj przyjrzymy się gotowemu zestawowi od amerykańskiej marki Corsair. Czy model H150i RGB PRO XT zgodnie z reklamą faktycznie jest propozycją dla każdego?

Autor: Przemysław Banasiak

Corsair jak na giganta na rynku podzespołów komputerowych przystało co i rusz rozszerza swoje portfolio. Chwilę temu testowaliśmy ich wieżowe, powietrzne chłodzenie Corsair A500, które wzbudziło sporo kontrowersji swoją wysoką ceną i doniesieniami o problemach ze stopką, a teraz pora na kolejny gotowy zestaw chłodzenia cieczą typu All in One. Mowa o modelu Corsair H150i RGB PRO XT, który również prezentowany był po raz pierwszy w styczniu tego roku na amerykańskich targach elektroniki użytkowej CES 2020 w Las Vega. AiO reklamowane jest jako propozycja zarówno dla tych, którzy wymagają od swojego komputera najwyższej wydajności, jak i bezwzględnej ciszy. Całość doprawiono konfigurowalnym podświetleniem RGB LED.

Corsair zdecydował się na odważny krok i zmienił dostawcę pomp. W modelu H150i RGB PRO XT nie są to już rozwiązania od firmy Asetek, a od CoolIT.

Na pierwszy rzut oka Corsair H150i RGB PRO XT nie różni się niczym od innych zestawów All in One w dotychczasowej ofercie producenta. Pozory jednak jak zwykle są mylące, a Amerykanie zdecydowali się na odważny krok i zmienili dostawcę pomp. Nie są to już rozwiązania od firmy Asetek, a od CoolIT. Do tej pory zarezerwowane one były tylko dla flagowych, najwydajniejszych modeli z serii Platinum. Prócz tego skorupa bloko-pompki doczekała się zmiany barw - nie jest już biała czy srebrna, a czarna (z połyskiem) i oczywiście jak przystało na 2020 rok - wyposażona w konfigurowalne podświetlenie RGB LED. Dokładniejsza specyfikacja dostępna jest poniżej.

Specyfikacja Corsair H150i RGB PRO XT:

Wymiary chłodnicy - 397 x 120 x 27 mm

Długość węży: 380 milimetrów

Wentylator - trzy 120 x 25 mm (seria Corsair ML120)

Zakres pracy wentylatorów - Maksymalnie 2400 RPM

Materiał podstawy - miedziana

Materiał radiatora - aluminiowy

Maksymalna głośność - 37 dB(A)

Maksymalny przepływ powietrza - 75 CFM

Jak widać po suchych danych, jest to raczej standardowy przedstawiciel rozwiązań typu All in One. Mowa o aluminiowej chłodnicy 27-milimetrowej, miedzianej bloko-pompce, plastikowej skorupie i gumowych wężach wyposażonych w materiałowy oplot. Chłodzenie przygotowane zostało zarówno pod konsumenckie procesory od Intela korzystające z gniazda LGA 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, jak i AMD na sockecie AM4, AM3(+) bądź AM2(+). Co ciekawe w zestawie znajdziemy też zapinki dla wyżej pozycjonowanych jednostek korzystających z gniazda Intel LGA 2011(-3) lub 2066 oraz AMD TR4. Sam producent potwierdza w specyfikacji gotowość do schłodzenia topowych jednostek Intel Core i9 oraz AMD Ryzen Threadripper.