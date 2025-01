Test bezprzewodowej myszki Preyon Owl Wireless - Dobra propozycja z solidnym sensorem w cenie do 200 złotych

Klawiatura i myszka to nierozłączne elementy każdego komputera, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo szybko ewoluowały. Kiedyś rządził jeden fason, dostępny był przeważnie jeden kolor, nawet nie wspominając o dodatkowych rozwiązaniach czy technologiach, którymi obecnie jesteśmy wręcz zasypywani. Dzisiaj sprawy wyglądają inaczej, bowiem rynek peryferiów bardzo mocno się rozrósł. Klawiatury i myszki występują w niezliczenie wielu wariantach, powszechne stało się podświetlenie, programowalne przyciski, modularna budowa czy działanie bezprzewodowe oparte na ultra niskich opóźnieniach. Znalezienie optymalnego urządzenia do grania albo zwyczajnej pracy stało się przez to jednak trudniejsze...

Autor: Ewelina Stój

Na początek może nieco historii... Powstanie myszki zawdzięczamy armii. Specyficzne potrzeby wojska sprawiły, że wymyślono urządzenie wskazujące nazwane trackballem - prawie zapomnianą już alternatywę dla obecnego gryzonia. Pomimo podobnej funkcjonalności, umożliwiającej określanie pozycji na osiach X i Y, odbywa akcesoria diametralnie różnią się budową, bowiem trackball posiada zewnętrzną kulkę, natomiast konkurent wewnętrzny mechanizm. Warto jeszcze przypomnieć, że prekursora obecnie używanych myszek zaprezentowała firma Telefunken w latach 60-tych XX wieku, ale koncepcję opracowała dwójka naukowców ze Stanford Research Institute (Bill English i Douglas Engelbart). Prawdziwa kariera tego urządzenia rozpoczęła się jednak w momencie, gdy systemy operacyjne zaczęły otrzymywać nakładki graficzne. Dziś, po latach na rynku mamy już całe zatrzęsienie tych urządzeń, a jedną z propozycji celowaną w graczy jest właśnie Preyon Owl Wireless.

Preyon Owl Wireless to mysz, która w kategorii do 200 złotych posiada na papierze wszystkie cechy, by zagrozić całej masie bezprzewodowych konkurentów. Dziś sprawdzimy, czy to tylko teoria, czy także praktyka.

Jeśli śledzicie nasze cykliczne poradniki zakupowe dotyczące myszek i klawiatur gamingowych, to z pewnością zauważyliście, że regularnie pojawia się w nich testowana właśnie myszka Preyon Owl Wireless. W kategorii do 200 złotych gryzoń ten posiada wszak wiele atutów, którymi może zagrozić całej masie bezprzewodowych konkurentów od bardziej rozpoznawalnych marek. Flagowy model producenta wyposażono bowiem w czujnik PixArt PAW 3335, mikroprzełączniki Omron wytrzymujące do 50 milionów kliknięć, lekki przewód typu Paracord (który nie tylko ładuje, ale pozwala także na pracę po kablu) oraz schludne podświetlenie RGB. Pod względem stricte technicznym Preyon Owl Wireless prezentuje się zatem naprawdę interesująco.

Preyon Owl Wireless Genesis Zircon 500 Łączność USB / 2.4 GHz USB / 2.4 GHz / BT Czas pracy baterii ~50 godzin ~80 godzin Sensor PixArt PAW 3335 PixArt PMW 3325 Maksymalne DPI 16000 10000 Przełączniki Omron / 50 mln Kailh / 60 mln Liczba przycisków 9 6 Przyciski programowalne 6 5 Podświetlenie Tak Nie Odświeżanie 1000 Hz Obciążniki Nie Oprogramowanie Tak Wymiary 124 x 65 x 39 mm 119 x 62 x 38 mm Waga 85 gramów 79 gramów Przewód Paracord / USB-C / 180 cm Paracord / USB-C / 160 cm Cena w dniu testu 199 zł 129 zł

Producent chwali się dodatkowo niską masą całkowitą urządzenia, niemniej 85 gramów nie stanowi jakiegoś nadzwyczajnego osiągnięcia w reprezentowanej kategorii. Już teraz mogę jednak nadmienić, że fabrycznie teksturowane boki doprawione teflonowymi ślizgaczami i właśnie taką, a nie inną wagą sprawiają, że mysz bardzo pewnie, a zarazem błyskawicznie prowadzi się po podkładce. O kulturze pracy i innych aspektach gryzonia dowiecie się więcej na kolejnych podstronach. Póki co dodam już tylko, że Preyon Owl Wireless wyceniony został na 199 zł, celując w dość zatłoczoną półkę cenową, jednak często można go jeszcze dostać w przecenie -20%. Sprawdźmy więc, jak wypada to urządzenie w ogólnym rozrachunku.