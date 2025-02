Test Acer Predator Connect W6 - Router dla wymagających użytkowników z obsługą Wi-Fi 6E, szybkim CPU i dużą ilością RAM

Coraz więcej producentów do tej pory zupełnie nie kojarzonych z segmentem urządzeń sieciowych zaczyna stawiać kroki także i tu. Dotyczy to najczęściej firm posiadających w swoim portfolio sprzęt dla graczy. Cóż, dość często jest to majętna grupa osób, która może sobie pozwolić na lepszy sprzęt z wyższej półki cenowej, zatem dlaczego by i tu nie spróbować? Biznes to biznes. Do grupy takich producentów dołączył Acer prezentując model routera Predator Connect W6. To dość rozbudowane funkcjonalnie urządzenie, dlatego użycie określenia „teoretycznie” uzasadnię za chwilę. Jedną z nowinek technicznych jest tu wsparcie dla Wi-Fi 6E będącym funkcjonalnie tym samym, co Wi-Fi 6, ale w paśmie 6 GHz. Jestem bardzo ciekaw, jak prezentować się będą wyniki testu transferu danych w porównaniu do standardowego 802.11ax pracującego w 5 GHz. Ale to za (dłuższą) chwilę. Najpierw przyjrzę się samemu routerowi, rzecz jasna pod kątem budowy i oferowanych innych funkcji.

Autor: Kamil Śmieszek

Firmy Acer czytelnikom PurePC.pl przedstawiać w zasadzie nie trzeba. Kojarzona jest bowiem doskonale z wielu segmentów sprzętu komputerowego, a od niedawna także i ze sprzętem sieciowym, z uwagi na udostępnienie do sprzedaży modelu Acer Predator Connect W6. Wchodzi on w skład oferty akcesoriów z serii Predator, kierowanej dla graczy i grupy tych nieco bardziej wymagających użytkowników, głównie jednak do tych pierwszych. W przypadku bohatera dzisiejszego testu sprawa nie wygląda już tak samo, jak np. z klawiaturami czy monitorami wywodzącymi się z tej serii, gdyż nigdzie, w żadnych materiałach nie zostało podkreślone, że to router dla graczy. I to pomimo przynależności do wspomnianej gamingowej serii. W praktyce mamy tu do czynienia po prostu ze sprzętem dla bardziej wymagających domowych użytkowników.

Oferowane przez router Acer Predator Connect W6 funkcje nie dotyczą na szczęście wyłącznie graczy. Każdy może bowiem znaleźć zastosowanie dla QoS, dynamicznego DNS czy Wi-Fi 6E.

Gamingowość sprzętu sieciowego dotyczy głównie nie ich funkcjonalnego, a czysto designerskiego aspektu. Wybierając nowy router zdecydowanie znajdą się osoby, które będą kierowały się jego wyglądem. Spośród funkcji sieciowych natomiast ciężko jest wyróżnić te, które można jednoznacznie sklasyfikować jako "dla graczy". Bo przecież ustawianie priorytetu ruchu sieciowego dla gier, tak szumnie głoszone przez różne firmy, to nic innego jak implementacja zwyczajnej kolejki priorytetowej na podstawie jakiegoś wskaźnika – pola DSCP czy np. wskazanego przez użytkownika adresu MAC. No i dotyczyć może nie tylko gier. Dynamiczne DNS? To samo – każdy może znaleźć dla tej funkcji zastosowanie, nie tylko gracze. Na szczęście Acer Predator Connect W6 oferuje więcej możliwości, niż tego typu software’owe optymalizacje. Najważniejszą nowością tu jest obsługa Wi-Fi 6E, która pozwala skorzystać z dodatkowych siedmiu kanałów o szerokości 160 MHz każdy w zakresie od 5.925 GHz do 7.125 GHz. Na papierze wygląda to na bardzo fajne rozwiązanie w miejscach, gdzie z powodu natłoku wielu sieci Wi-Fi występują problemy z jej stabilnym działaniem. Inne ciekawe rzeczy pokazuje poniższa specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna Acer Predator Connect W6

Procesor: ARM Cortex – prawdopodobnie A53 – z MediaTek MT7986A (2 GHz, 4 rdzenie)

Pamięć RAM: 1 GB DDR4

Anteny: 6x

Obsługiwane tryby pracy: router Wi-Fi, AP, repeater, WISP, switch ethernetowy

Obsługiwanie standardy WiFi: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Wave2, 802.11ax

Częstotliwość pracy Wi-Fi: 2.4, 5 (MediaTek MT7915A) i 6 GHz

Maksymalna przepustowość dla Wi-Fi: 7800 Mb/s

Obsługa MU-MIMO 2x4x2

Interfejsy sieciowe: 1x RJ-45 NBASE-T 2.5 Gbps, 4x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet

Wejścia/wyjścia: 1x USB 3.0

Możliwości rozszerzenia: pamięć przenośna

Bezpieczeństwo WLAN: WEP (64/128 bit), WPA/WPA2/WPA3-PSK, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise (Radius), WPS, filtrowanie MAC

DHCP: serwer, lista klientów, rezerwacja adresów

Port Forwarding: Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ

Kontrola dostępu: QoS - priorytety ruchu, limitowanie przepustowości, kontrola rodzicielska

Zapora sieciowa z zabezpieczeniem przez atakami DoS, VPN, ALG

Silnik zabezpieczeń Trend Micro

Obsługa IPv6 (WAN)

Sieć gościnna x2

Wymiary: 26.5 x 26.0 x 11.1 cm (szer. x gł. x wys.)

Gwarancja: 24 miesiące

Na pierwszy rzut oka wyłania się wykorzystanie wyjątkowo szybkiego (przynajmniej, jak na router), SoC ARM Cortex z czerordzeniowym CPU i taktowaniem 2 GHz (podejrzewam, że jest to Cortex A53 w wydaniu MediaTek MT7986A). Taki procesor może wydawać się tu na wyrost, jednak z uwagi na obsługę aż trzech pasm Wi-Fi dodatkowej mocy obliczeniowej raczej nigdy za wiele. Jej zapas przyda się także na wypadek konieczności sprawnej obsługi wielu klientów Wi-Fi, pod co zresztą projektuje się topowe routery, do których z pewnością należy Acer Predator Connect W6. Szybkiemu SoC towarzyszy 1 GB pamięci RAM DDR4. Nie są natomiast znane konkretne układy radiowe odpowiedzialne za pasma Wi-Fi 2.4 i 6 GHz, natomiast za radio 5 GHz i Wi-Fi 6 odpowiada scalak MediaTek MT7915A. Dostępny jest także jeden port USB 3.0 oraz (poza standardowymi złączami gigabitowego Ethernetu), jeden interfejs sieciowy 2.5 Gb/s.