Tecno MEGABOOK K16S - nowy laptop z targów IFA 2024 z procesorem AMD Ryzen 5 7430U, nawet 32 GB RAM i 1 TB SSD

Targi IFA 2024 powoli dobiegają końca, jednak kolejne urządzenia wciąż są na nich prezentowane. Jednym z ostatnich jest nowy laptop od firmy Tecno z linii MEGABOOK. Jego główną zaletą ma być bardzo przyzwoita funkcjonalność przy całkiem niewygórowanej cenie. Otrzymamy bowiem 16-calowy wyświetlacz z cienkimi ramkami, dobry system nagłośnienia, a także pojemne ogniwo akumulatora. Wszystko to powinno sprawić, że laptop będzie ciekawą propozycją do rozrywki.

Marka Tecno zaprezentowała kolejne urządzenie na targach IFA 2024. Tym razem jest nim laptop z całkiem sporą, bo aż 16-calową matrycą. Nowość ma być relatywnie tania i oferować dobre głośniki oraz czas pracy.

Tecno MEGABOOK K16S to laptop skierowany do użytkowników, którzy potrzebują komputera do podstawowych zadań, takich jak praca biurowa, przeglądanie internetu, czy też korzystanie z serwisów VOD. Na pokładzie znajdzie się procesor z serii AMD Ryzen 7000, którego dopełnią nawet 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR4, a także maksymalnie 1 TB nośnik SSD. Cała obudowa jest wykonana z metalu. W przypadku wyświetlacza wiemy tylko, że jego proporcje to 16:10, z kolei przekątna wynosi 16 cali. Będzie to całkiem budżetowa jednostka, więc nie powinniśmy oczekiwać zbyt dobrych parametrów. Sprzęt ma także zapewniać odpowiednie temperatury podzespołom ze względu na aktywny system chłodzenia.

Tecno MEGABOOK K16S Procesor AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3, TSMC 7 nm FinFET)

6C/12T (2,3 - 4,3 GHz) Układ graficzny AMD Radeon Graphics (1,8 GHz, 7 CU) Pamięć RAM 16/32 GB DDR4 (SO-DIMM) Nośnik danych 512 GB lub 1 TB SSD Wyświetlacz 16" (16:10) Łączność Wi-Fi 5, Port Ethernet Porty, złącza i sloty 1 x HDMI 1.4

2 x USB typu C

2 x USB 3.1 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty microSD Kamera internetowa 2 MP Akumulator 70 Wh Czas pracy Do 17,5 godziny Wymiary i waga Brak informacji Cena Od 499 euro

Z przyciskiem zasilania został zintegrowany czytnik linii papilarnych, natomiast pod klawiaturą znalazła się sporej wielkości płytka dotykowa. W kwestii łączności bezprzewodowej jest jednak dość słabo, gdyż w laptopie występuje leciwy moduł Wi-Fi 5. Możemy liczyć na jedno gniazdo HDMI, kilka portów USB, gniazdo słuchawkowe oraz slot na karty microSD. Wbudowany akumulator o pojemności 70 Wh ma wystarczyć na nawet 17,5 godziny lekkiej pracy. Na pokładzie znalazły się także głośniki o mocy 2,5 W, które wspierane są technologią TECNO VOC Sound System. Spotkamy się również z autorskim oprogramowaniem PC Manager, które pozwoli nam zarządzać sprzętem. Ceny zaczną się od 499 euro, natomiast nie zdradzono, kiedy odbędzie się premiera nowości.

Źródło: Tecno