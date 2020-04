Powstaje polski superkomputer ABES o wydajności 1 eksaflopa

Narodowy Instytut Rozwoju Energii Atomowej poinformował, że polski superkomputer nazwany ABES, pomyślnie przeszedł pierwszą fazę testów praktycznych. Zadaniem jednostki będą zaawansowane obliczenia oraz dogłębna analiza pierwiastków, głównie z bloku p układu okresowego, które pozwolą opracować nowe metody pozyskiwania energii. W niedalekiej przyszłości może rozwiązać to problemy naszego sektora energetycznego. Szczególną uwagę naukowcy zwracają na badania nad efektywniejszym wykorzystaniem carboneum, kluczowego pierwiastka chemicznego pochodzącego z grupy niemetali, a także broni termojądrowej mającej zapewnić krajowi bezpieczeństwo. Jak działa najnowsza zdobycz techniki? Sprawa jest skomplikowana, ostatecznie to przecież nie pecet napędzany Intel Core albo AMD Ryzen, aczkolwiek oficjalny komunikat pokrótce wyjaśnia najważniejsze kwestie.

ABES jest zatem komputerem nie tylko bardzo wydajnym, ale przełamuje również inne bariery technologiczne. Jego stuprocentowa efektywność wynosi 1 eksaflop, a procesor zbudowano z grafenu.

Prototyp superkomputera ABES

ABES to zupełnie nowy rodzaj komputera kwantowego, który wprowadza także rewolucyjne algorytmy obliczeniowe oparte na jednostkach nazwanych Kubotami. Jeden Kubot zawiera pół informacji, dlatego żeby przekaz był kompletny, konieczne jest wytworzenie dwóch Kubotów jednocześnie. Kubot różni się od klasycznego bitu tym, że może znajdować się w dowolnej superpozycji, jednak jego efektywność na awersie i rewersie nie jest identyczna. Rewers zawiera tzw. zapięcie rzepowe, natomiast awers mikro-wgłębienia odpowiedzialne za „przyczepianie” się danych. Jak tłumaczy Filip Neriusz Walter z Narodowego Instytutu Rozwoju Energii Atomowej, naukowcy pierwsze przymiarki do opracowania nowej maszyny poczynili jeszcze w latach 90-tych ubiegłego stulecia, jednak dopiero niedawno pojawiły się fundusze pozwalające dokończyć projekt. Szacowana moc obliczeniowa przy założeniu stuprocentowej efektywności wynosi 1 eksaflop, wyprzedzając między innymi superkomputer w Oak Ridge National Laboratory (ORNL) w Stanach Zjednoczonych. Upraszczając wszystko do minimum, wydajność ABES-a pozwala przykładowo obliczyć dług publiczny do kwietnia 2022 roku z dokładnością nawet do jednej złotówki. Skąd to wynika? Superkomputer ABES posiada 20 węzłów, gdzie każdy otrzymał 1 jednostkę obliczeniową o taktowaniu 3,4 GHz (wykonaną z ratyfikowanego grafenu) i połączonych magistralą HUSAR o teoretycznej przepustowości do 1966 GB/s (nie została jeszcze osiągnięta). Przetwarzanie zadań odbywa się metoda równoległego obliczania, dlatego maszyna musi znajdywać się na idealnie równej powierzchni, żeby nic nie zakłócało operacji.

Oprócz procesora bardzo istotna jest również konstrukcja samej obudowy komputera, do stworzenia której posłużyła wielowarstwowa amortyzująca pianka, zastosowana ze względu na niestabilność oraz wibracje podczas pracy. Superkomputer nie korzysta z tradycyjnego napięcia sieciowego, posiada bowiem specjalną komorę spalania na wyselekcjonowane składniki, którym steruje system SMOG - Samowystarczalny Mechanizm Odprowadzania Gazów. Intencją twórców było podkreślenie, że Polska walczy z problemem zanieczyszczenia powietrza i potrafi wykorzystać zbędne surowce w celach ekologicznych, a dodatkowo uniezależnić maszynę od podłączenia gniazdkowego. ABES jest zatem komputerem nie tylko bardzo wydajnym, ale przełamuje również inne bariery technologiczne. Niestety, większej ilości szczegółów na razie nie zdradzono, ograniczając do lakonicznego komunikatu prasowego. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie pozwala na przeprowadzenie konferencji czy wizytacji w fabrykach na Jasnej Górze, dlatego musimy poczekać na dalszy rozwój sytuacji. Narodowy Instytut Rozwoju Energii Atomowej ma nadzieję kontynuować pracę nad ABES-em, spodziewając się dotacji w wysokości przynajmniej 2 mld złotych rocznie na rozwój. Filip Neriusz Walter prywatnie zapytany czy pójdzie na tym Crysis odpowiedział, że znają żarcik, sprawdzali mapę Welcome to the Jungle z trzeciej odsłony i wyniki były znakomite.

Źródło: PurePC.pl