PlayStation 5 - kolejne informacje na temat specyfikacji dev-kita

Jeszcze w tym roku, w okresie świątecznym, powinny zadebiutować konsole nowej generacji, które pomału zaczną zastępować obecne modele Xbox One (S/X) oraz PlayStation 4 (Slim/Pro). Dotychczas bardziej skorym do prezentacji szczegółów była firma Microsoft, która chwali się mocą obliczeniową układu graficznego w Xbox Series X na poziomie 12 TFLOPS (biorąc pod uwagę obliczenia pojedynczej precyzji FP32). Sony tak naprawdę wciąż żadnych konkretów odnośnie technicznej specyfikacji PlayStation 5 nie podało, nie znamy więc oficjalnych informacji dotyczących technicznej specyfikacji konsoli (prócz ostatnich doniesień bezpośrednio od AMD). W sieci natomiast pojawiła się garść nowych, ale i niepotwierdzonych doniesień dotyczącej specyfikacji developerskich wersji PlayStation 5.

Poniższa specyfikacja ma być związana z wersją developerską, a więc modelami konsoli udostępnionymi dla studiów przygotowujących nowe gry pod PlayStation 5. Z tego względu z całą pewnością ta specyfikacja nie będzie tożsama z finalnym produktem, który będzie udostępniony w sklepach - normalna konsola zawsze jest słabsza od tego, co producent pakuje do wersji developerskiej. Z tego względu, choć są to tylko nieoficjalne doniesienia, można przyjąć iż dev-kity faktycznie oferują taką moc. Według informacji, całość bazuje na 8-rdzeniowym i 16-wątkowym customowym procesorze AMD Ryzen o taktowaniu 3,86 GHz. Procesor wykorzystuje 7 nm proces technologiczny oraz architekturę Zen 2.

Układ graficzny AMD bazujący na architekturze RDNA 2 oferuje 56 jednostek Compute Units z 3584 procesorami strumieniującymi o taktowaniu 2100 MHz - przy maksymalnym taktowaniu rdzenia, moc obliczeniowa takiego układu wynosi 15,05 TFLOPS przy obliczeniach pojedynczej precyzji FP32. Nie brakuje także sprzętowego wsparcia dla Ray Tracingu - jednostki przyspieszające obliczenia znajdują się w jednym wspólnym APU z procesorem oraz układem graficznym. Ponadto dev-kity mają być wyposażone w łącznie 32 GB pamięci GDDR6 na magistrali 512-bitowej, co przekłada się na przepustowość rzędu 1 TB/s. Konsola w wersji developerskiej miałaby również posiadać szybki dysk SSD o pojemności 1,5 TB. Oczywiście doniesienia te nie dotyczą sklepowej wersji PlayStation 5, jednak warto pamiętać, iż studia które otrzymały dev-kity już od dawna chwalą sobie możliwości nowego urządzenia, jako nieporównywalnie mocniejszej maszyny, dzięki której możliwe będzie tworzenie bardziej złożonych i rozbudowanych gier. Samo Sony w ostatnim czasie podkreśliło, iż nowa generacja będzie kontynuowała trend z PS4, gdzie tytuły ekskluzywne tworzone były głównie z myślą o rozgrywce singleplayer.

Źródło: NeoGaf