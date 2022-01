TeamGroup zapowiada nośniki półprzewodnikowe z serii T-FORCE CARDEA, które zaoferują wydajność do 13 000 MB/s

"Czas to pieniądz" jest popularnym polskim przysłowiem, w którym skrywa się sporo prawdy. Chodzi oczywiście w nim o to, że czas jest wartościowy i marnując go, traci się również pieniądze, które mogłyby być wtedy zarobione. Ale co to ma wspólnego z komputerami? Wszystko! Wiele zadań jak obróbka grafiki i wideo często ograniczana jest przez wydajność nośnika. Oczywiście o ile SSD poprawiają komfort obcowania z komputerem nawet przy graniu czy konsumpcji treści, tak topowe rozwiązania błyszczą dopiero w pracy. Tutaj oszczędność czasu w skali roku przekłada się na dni czy tygodnie. Wraz ze standardem PCIe 5.0 otrzymamy jeszcze wydajniejsze nośniki, a jako jedna z pierwszych ma zamiar zaoferować je firma TeamGroup.

TeamGroup zapowiada, że masowa produkcja nośników T-FORCE CARDEA typu M.2 PCI Express 5.0 ruszy już w trzecim kwartale tego roku.

Tajwańska firma TeamGroup poinformowała dzisiaj o zamiarze wprowadzenia nośników półprzewodnikowych nowej generacji jeszcze w tym roku. Chociaż na razie nie zdradzono zbyt wiele szczegółów to wiadomo, że będą one oferowały wydajność do 13 000 MB/s dla odczytu sekwencyjnego i ponad 12 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego przy maksymalnej pojemności do 4 TB. Wszystko za sprawą wykorzystania nowego interfejsu PCI Express 5.0 oraz protokołu NVMe 2.0. Opisywane SSD będą dostępne w tradycyjnym formacie M.2 2280.

Masowa produkcja T-FORCE CARDEA PCIe 5.0 ma ruszyć już w trzecim kwartale 2022 roku, a pierwsze modele dostępne będą w sprzedaży niedługo później. Tajwańczycy tradycyjnie już dla siebie chcą zaoferować na start różne układy chłodzenia SSD. Po dotychczasowym portfolio i grafice promocyjnej można zakładać, iż mowa o ceramicznych i aluminiowych odpromiennikach ciepła. Jako, że SSD PCIe 5.0 mają być cieplejsze względem znanych nam rozwiązań PCIe 3.0 i 4.0 sensu też nabiera zestaw AiO prezentowany przez TeamGroup już jakiś czas temu.

Źródło: TeamGroup