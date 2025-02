Take-Two nie podoba się nowe logo Remedy. Twórcy gry Alan Wake 2 mierzą się ze sprzeciwem z powodu litery R

W ostatnim czasie rozgłosu nabiera zeszłoroczna sprawa, która dotyczy „sporu” pomiędzy wydawcą gier Take-Two Interactive i studiem Remedy Entertainment. Ten pierwszy jest właścicielem studia Rockstar Games, które najbardziej znane jest z serii gier Grand Theft Auto. Druga strona, czyli Remedy, odpowiada choćby za grę Alan Wake 2 i nie tak dawno po 20 latach postanowiła zmienić logo. Właśnie ten element nie do końca odpowiada przedsiębiorstwu Take-Two.

Studio Remedy Enternainment znane z serii gier Max Payne postanowiło w końcu zmienić swoje logo, które okazuje się dość problematyczne dla wydawcy Take-Two Interactive. Druga strona oficjalnie sprzeciwiła się tej zmianie w kilku urzędach zajmujących się własnością intelektualną.

Remedy ogłosiło zmianę swojego „wysłużonego” logo w kwietniu 2023 roku, a 13 dnia tego miesiąca złożyło wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację nowego znaku towarowego. Następnie te same działania zostały poczynione 11 i 13 maja 2023 roku analogicznie w Biurze Własności Intelektualnej (UK IPO) oraz w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Take-Two Interactive złożyło odwołanie w tej sprawie do pierwszej z wymienionych pozycji 26 lipca, a następnie do drugiej 12 września 2023 roku. Powodem takich działań jest to, że logo jest zbyt podobne do innego i może wprowadzać w błąd opinię publiczną (art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2017/1001). Łatwo się domyślić, że w tym wypadku mowa o Rockstar Games (tym bardziej że to właśnie ich logo zostało załączone do wniosku), które swoją pozycję i rozpoznawalność budowało latami.

Natomiast warto wspomnieć, że obie strony od lat ze sobą współpracują (choćby w przypadku serii Max Payne), więc cały „spór” zapewne zostanie rozwiązany polubownie. Nowe logo Remedy jest bardzo minimalistyczne, jednak nie można powiedzieć, żeby było wzorowane w dużym stopniu na znanym logo Rockstar Games. W październiku 2023 roku wpłynął wniosek o przedłużenie całego okresu, w jakim ma dojść do porozumienia, aż do 6 października 2025 roku, więc czasu na rozwiązanie sprawy jest jeszcze sporo. Nie wydaje się też, jakoby obie firmy miały zaciekle ze sobą walczyć, jak „sugeruje” to obecnie wiele portali technologicznych w Polsce. Jest to bardziej znak dla innych producentów, żeby nawet nie próbowali podobnych działań.

