System biometrycznego rozpoznawania twarzy przyczynił się do aresztowania niewinnego człowieka

Gdy wprowadza się do życia społecznego nowe technologiczne rozwiązania związane z nadzorem i kontrolą, często mówi się ludziom, że to dla ich dobra. Prędzej czy później nie brakuje jednak ofiar tych poszczególnych rozwiązań. Tak było chociażby w przypadku 28-letniego Randala Reida, który jesienią minionego roku został pojmany przez policję, w wyniku błędnego działania systemu rozpoznawania twarzy.

Pod koniec ubiegłego roku w USA doszło do aresztowania niewinnego mężczyzny. Zawinił system biometrycznego rozpoznawania twarzy, a może bardziej - bezgraniczne zaufanie do tejże technologii.

Randal Reid został zatrzymany w areszcie na czas blisko tygodnia, do momentu aż amerykańska policja (cała sytuacja miała miejsce w Jefferson Parish w Luizjanie) nie przyznała, że faktycznie doszło do pomyłki. Przedstawiciele tamtejszej policji nie udzielili informacji, jaki dokładnie algorytm rozpoznawania twarzy został użyty przy omyłkowym schwytaniu i skazaniu domniemanego sprawcy, wiadomo jednak na pewno, że wykorzystany system biometryczny (monitoring + oprogramowanie) doprowadził do fałszywej identyfikacji.

Reida zatrzymano dokładnie 25 listopada na autostradzie międzystanowej nr 20 w hrabstwie Dekalb w stanie Georgia. Zatrzymanie odbyło się ze względu na to, że algorytmy rozpoznawania twarzy działające na zlecenie luizjańskiej policji zidentyfikowały Reida jako złodzieja, który włamał się do jednego ze sklepów w Metairie. Reid podczas zatrzymania stwierdził, że nigdy nie był nawet w Luizjanie, nie wspominając już o bandyckich zapędach. Jednak dopiero interwencja jego adwokata po sześciu dniach aresztu sprawiła, że policja przyznała, iż rzeczywiście doszło do błędnej identyfikacji. Ostatecznie, choć Reid rzeczywiście przypominał nieco właściwego przestępcę, to dzieliło ich przynajmniej kilka rzeczy jak pieprzyk na twarzy i 20 kg wagi.

Źródło: Tech Spot