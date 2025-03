Synchron i NVIDIA rewolucjonizują interfejsy mózg-komputer i chcą uczynić sterowanie myślami precyzyjniejszym

Synchron, firma rozwijająca interfejsy mózg-komputer (BCI), nawiązała współpracę z NVIDIA. Dzięki integracji z platformą NVIDIA Holoscan nowa wersja BCI oferuje szybsze i dokładniejsze dekodowanie sygnałów mózgowych. Przekłada się to na responsywniejsze sterowanie urządzeniami. Pacjent z ALS używał Apple Vision Pro do kontroli urządzeń domowych wyłącznie za pomocą myśli. Firma planuje wykorzystać AI do dalszego usprawnienia swoich implantów.

Nasza współpraca z NVIDIA pozwala nam wynieść technologię interfejsów mózg-komputer na nowy poziom. Dzięki Holoscan oraz przyszłym zastosowaniom sztucznej inteligencji, możemy sprawić, że sterowanie urządzeniami stanie się jeszcze bardziej płynne i naturalne – powiedział Thomas Oxley, CEO Synchron.

Technologia interfejsów mózg-komputer (BCI) staje się coraz bardziej zaawansowana, a jednym z liderów w tej dziedzinie jest Synchron. Firma ogłosiła właśnie współpracę z NVIDIA, której celem jest zwiększenie wydajności implantów BCI poprzez wykorzystanie platformy NVIDIA Holoscan. Nowe rozwiązanie pozwala na znacznie szybsze dekodowanie sygnałów mózgowych, co przekłada się na lepszą responsywność systemu oraz większą dokładność w sterowaniu urządzeniami. Podczas demonstracji nowych możliwości interfejsu mózg-komputer zaprezentowano przykład Rodney'a Gorhama, pacjenta cierpiącego na stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Dzięki implantowi Synchronu oraz wykorzystaniu Apple Vision Pro, Gorham mógł kontrolować urządzenia domowe – na przykład oświetlenie czy głośniki – wyłącznie za pomocą myśli. Kluczowym elementem tej technologii jest szybkie i precyzyjne dekodowanie sygnałów neuronowych, co znacznie skraca czas reakcji urządzeń.

Integracja z NVIDIA Holoscan pozwala na lepszą analizę sygnałów mózgowych w czasie rzeczywistym. Zwiększa to dokładność interpretacji intencji użytkownika. Dzięki wykorzystaniu potężnych procesorów NVIDIA system może szybciej przetwarzać dane i zmniejszać opóźnienia, które do tej pory stanowiły jedno z głównych wyzwań w rozwoju BCI. Synchron nie zamierza poprzestawać na obecnych osiągnięciach. Firma planuje dalszy rozwój technologii poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji. Analiza ogromnych zbiorów danych mózgowych pozwoli na stworzenie modelu AI, który zwiększy precyzję działania implantów i umożliwi bardziej intuicyjne sterowanie urządzeniami.

Możliwość przewidywania intencji użytkownika może sprawić, że interfejsy mózg-komputer staną się naturalnym sposobem interakcji ze światem cyfrowym. Partnerstwo Synchronu i NVIDIA to krok w kierunku przyszłości, w której osoby z ograniczoną mobilnością będą mogły kontrolować urządzenia w swoim otoczeniu bez konieczności używania tradycyjnych interfejsów. Nowa generacja implantów BCI, wspierana przez AI, może zmienić życie wielu osób i przybliżyć nas do wizji, w której technologia dosłownie łączy się z ludzkim umysłem.

Źródło: Synchron