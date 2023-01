Strach przed brakiem dostępu do informacji, przed byciem offline. Czwarta edycja raportu o zjawisku FOMO wśród Polaków

Od dłuższego czasu badania psychologiczne i socjologiczne związane z Internetem stanowią niemal osobną poddziedzinę nauki. Pomimo postępów, namysł nad skutkami długotrwałego przebywania w sieci wciąż skrywa wiele pytań do rozwiązania. Zakres badań tego rodzaju zaczyna się od pojedynczych jednostek, a kończy na analizie całych społeczeństw. Polska nie jest wyjątkiem i również usiłuje rozeznać się we wpływie świata cyfrowego na psychiczną kondycję obywateli.

FOMO (ang. Fear of Missing Out) to problem trudnej sztuki balansowania między światem rzeczywistym a wirtualnym, szczególnie w kontekście nadmiaru informacji i powiadomień płynących z Internetu. Przymus ciągłego przebywania w sieci stanowi źródło stresu lub niebezpiecznych zachowań (jak korzystanie z telefonu w niesprzyjających temu okolicznościach).

Polscy badacze opublikowali w ostatnich dniach czwartą edycję raportu "FOMO 2022. Polacy a lęk przed odłączeniem" (dostępnego do pobrania). Ich głównym przedmiotem zainteresowania pozostawało obciążenie psychiczne związane z nieprzerwanym strumieniem informacji płynącym z urządzeń mobilnych. Nietrudno zauważyć, że istnieje aktualnie potrzeba wypracowywania własnych strategii zarządzania powiadomieniami z aplikacji - wiadomości, informacje, promocje, przypomnienia, oznaczenia i tym podobne. Zgodnie z przewidywaniami, największy problem z utrzymaniem zdrowych nawyków w stosunku do technologii miała najniższa grupa wiekowa, to jest młodzież (15-19 lat). Samego zjawiska w intensywnym stopniu doświadczyło aż 17% wszystkich badanych. Względem poprzednich badań nastąpiło wyrównanie się wyników wśród płci. Przedtem problem silniej dotykał mężczyzn.

Zauważono przy tym między innymi silne współwystępowanie wysokiego stopnia odczuwania FOMO a ogólną deklaracją co do przeżywanego stresu czy poczuciem uzależnienia od telefonu. Zjawisko wiąże się też ze sprawdzaniem informacji w telefonie jako pierwszej czynności po przebudzeniu czy kompulsywnym sprawdzaniem powiadomień podczas posiłków (na przykład artykułów na PurePC i odpowiedzi do forumowych komentarzy). Postawy te przekładają się bezpośrednio na ryzykowne zachowania, takie jak niepotrzebne użytkowanie telefonu w czasie jazdy samochodem lub podczas innych działań. Raport zawiera również rekomendacje związane z cyfrową higieną. Warto zajrzeć w przypadku problemów z FOMO. Nawet jeśli są nieskomplikowane - mogą pomóc. Trzeba zwrócić uwagę na rosnący poziom akceptacji dla przyznania się do niewłaściwej relacji z siecią (w tym spraw subtelniejszych niż na przykład uzależnienie od gier sieciowych, jak choćby cyfrowe FOMO na tle pracoholizmu).

Źródło: NASK, Ariadna, Uniwersytet Warszawski