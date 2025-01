SteamVR 2.0 - Valve udostępnił nową aktualizację dla posiadaczy gogli VR. Program doczekał się przydatnych funkcji

Jeśli kiedykolwiek korzystaliśmy z gogli VR od Mety, jak choćby Meta Quest 2, zapewne wiemy, jak wygląda ekran startowy i cały interfejs. Z tego poziomu możemy przejść do sklepu z aplikacjami, bądź rozejrzeć się po wirtualnym środowisku. Ten sam element występuje także w wersji uniwersalnej na niemalże wszystkie dostępne gogle i headsety VR, a jest nim oprogramowanie SteamVR. Właśnie doczekało się aktualizacji, która wnosi do niego kilka zmian i usprawnień.

Użytkownicy większości headsetów do wirtualnej rzeczywistości mogą już skorzystać z najnowszej wersji oprogramowania SteamVR. Wprowadzonych funkcji jest niewiele, natomiast są one bardzo przydatne.

Najnowsza aktualizacja oznaczona jest numerem 2.0.1 i aby z niej skorzystać musimy mieć dostęp do wersji beta klienta (o czym więcej w dalszej części tekstu). Zmiany doczekał się nie tylko cały interfejs, w którym dodano nowe funkcjonalności. Jednym z najważniejszych aspektów w tej aktualizacji jest przeniesienie dotychczasowych funkcji z podstawowego klienta Steam, do wersji VR. Przeglądając sklep, zobaczymy teraz tytuły przeznaczone do wirtualnej rzeczywistości jako pierwsze, co tak naprawdę powinno być od początku zaimplementowane. SteamVR doczekał się także integracji ze Steam Chat oraz czatem głosowym. Zaktualizowano również wirtualną klawiaturę, w której dodano nowe języki, emoji oraz motywy.

Valve zapowiedział także, że nowe funkcje będą testowane w najbliższych miesiącach, a następnie po dopracowaniu, wprowadzone do oficjalnego kanału. Sama aktualizacja obejmuje również sporo poprawek różnych błędów, a dokładną listę ze wszystkimi zmianami znajdziemy pod tym adresem. W celu skorzystania z omawianych nowości musimy najpierw przystąpić do programu testowego (beta), zarówno w klasycznym kliencie, jak i w tym do trybu VR. Aby to zrobić, musimy postąpić według tych kroków:

W otworzonym kliencie Steam klikamy w lewym górnym rogu na ikonkę aplikacji, a następnie włączamy Ustawienia

Przechodzimy do zakładki Interfejs

Teraz przy "Udział w wersji beta klienta" wybieramy "Steam Beta Update"

Następnie po zainstalowaniu klienta SteamVR wykonujemy poniższe kroki:

W uruchomionym kliencie Steam przechodzimy do zakładki Biblioteka

Znajdujemy oprogramowanie SteamVR i klikamy na nie prawym przyciskiem myszki

Z menu kontekstowego wybieramy pozycję Właściwości

Teraz przechodzimy do zakładki Beta

Przy opcji "Udział w wersji beta" klikamy na rozwijaną listę i wybieramy dostępną opcję

Źródło: Steam