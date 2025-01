Star Wars Eclipse - informator z nowymi doniesieniami o grze Quantic Dream. Możemy czekać na nią całkiem długo

Uniwersum Gwiezdnych Wojen stale rozbudowuje się poprzez każde media - w tym gry wideo. Choćby w tym roku pojawił się interesujący, choć pełen technicznych problemów Star Wars Jedi: Survivor, czekamy zaś m.in. na obiecujące Star Wars: Outlaws - pierwszą grę franczyzy z otwartym światem - a przecież gdzieś w oddali przygotowywana jest gra od twórców znakomitego Detroit: Become Human. Wygląda jednak na to, że czekać będziemy na nią dość długo.

Jak wynika z nowych doniesień od Toma Hendersona, przez wzgląd na rozliczne problemy twórców Star Wars Eclipse premiera gry będzie miała miejsce nie wcześniej niż w roku 2026.

Źle się dzieje w otoczeniu Quantic Dream. Obecnie głównym źródłem ich zmartwień są oskarżenia o molestowanie seksualne. Co więcej, wiele mówi się o wprost fatalnej atmosferze w studiu, gdzie crunch ma być na porządku dziennym. Na obecną chwilę trwa proces z osobą, która ich oskarżyła, a jego finalizacja potrwa jakoś do przyszłego roku. To wszystko sprawia, że Star Wars Eclipse na pewno nie ukaże się przed rokiem 2026, a zmienne wynikające z owych problemów mogą tę sytuację jeszcze przedłużyć.

Na razie zatem należy przynajmniej tymczasowo zawiesić wszelkie oczekiwania, bo jeżeli w ogóle premiera dojdzie do skutku pomimo tylu kłopotów, miną jeszcze całe lata. A szkoda, bo projekt zapowiada się całkiem niezgorzej. Star Wars Eclipse ma być mieszanką akcji i przygody z bogatą narracją obejmującą wiele postaci. Przypomina to w jakimś stopniu wielowątkowość znaną z Detroit: Become Human, tylko oczywiście w realiach Gwiezdnych Wojen - a konkretnie w okresie świetności Wielkiej Republiki, ery dość mocno promowanej przez nowy kanon.

Źródło: Insider Gaming