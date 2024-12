Stany Zjednoczone planują ograniczyć udział chińskich firm w zabezpieczaniu podmorskich kabli komunikacyjnych

Napięte relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami wpływają na wiele aspektów międzynarodowej współpracy. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju infrastruktury komunikacyjnej. W dzisiejszych czasach kluczowe znaczenie mają podmorskie kable komunikacyjne, dzięki którym możliwa jest łączność w czasie rzeczywistym z innymi kontynentami. Wkrótce z ich zabezpieczania mogą zostać całkowicie wykluczone podmioty z Państwa Środka.

Nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa podmorskich kabli komunikacyjnych nałożą na USA oraz kraje UE obowiązek współpracy z zaufanymi podmiotami. To oznacza, że z procesu mogą zostać wykluczone firmy chińskie.

Stany Zjednoczone pracują obecnie nad dokumentem, który wytyczy nowe zasady zabezpieczania podmorskich kabli komunikacyjnych. Jego sygnatariuszami, obok USA, mają być państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także inni sojusznicy. Przygotowywany zarys działań dotyczy między innymi zobowiązań, które operatorzy tego typu infrastruktury muszą wypełnić. Chodzi tutaj o zapewnienie odpowiedniego zaplecza, wdrożenia mechanizmów bezpieczeństwa, a także zgłaszania wszelkich incydentów związanych z jego naruszeniem. Regulacje te nakładają także obowiązek współpracy wyłącznie z zaufanymi podmiotami, co wykluczy możliwość kooperacji przy zabezpieczaniu infrastruktury z krajami uważanymi na nieprzyjazne.

Powyższy status mają także w ocenie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych Chiny, choć nazwa tego kraju nie pada wprost. Jest bardzo prawdopodobne, że podmioty z Państwa Środka zostaną całkowicie wykluczone z zabezpieczania omawianej infrastruktury. Przypomina to nieco wykluczenie Huawei i kilku innych firm z rozbudowy sieci 5G w USA, choć należy zauważyć, że podmorskie kable komunikacyjne mają dużo większe znaczenie strategiczne. Przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych obawiają się, że w przyszłości może dojść do prób sabotażu tego typu infrastruktury na odcinkach, które są zarządzane przez chińskie podmioty. Zarys reguł bezpieczeństwa zobowiązuje także sygnatariuszy, by firmy zajmujące się obsługą podwodnych kabli miały przejrzystą strukturę własnościową i współpracowały wyłącznie z zaufanymi partnerami. Ma to zapobiec próbom przejęcia tych podmiotów przez nieprzyjazne kraje.

Źródło: Tom's Hardware, Politico