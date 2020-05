Sprzedaż smartwatchy znacznie wzrosła w czasach pandemii

Tego nie spodziewał się chyba nikt. Podczas gdy niemal cała gospodarka globalna zwalnia i notuje straty, rynek smartwatchy w pierwszym kwartale 2020 roku może pochwalić się wzrostem na poziomie 20,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z półek sklepowych zniknęło bowiem aż 13,7 mln tego typu urządzeń, podczas gdy w Q1 2019 było to zaledwie 11,4 mln inteligentnych zegarków. Jak łatwo zgadnąć za lwią część sprzedaży odpowiada Apple, któremu niestraszny, przynajmniej w tym względzie, rozprzestrzeniający się koronawirus. Wygląda na to, że inteligentne czasomierze przeżywają swoją drugą młodość. Ciekawe, czy zostaną z nami na dłużej.

Rynek smartwatchy w pierwszym kwartale 2020 roku urósł o 20,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Królem segmentu jest Apple, które odpowiada za ponad połowę jego wartości.

Inteligentne zegarki wdarły się do świata nowych technologi nagle i jakby nie patrzeć, nieźle na nim namieszały. Poza głównymi platformami watchOS oraz Android Wear (aktualnie Wear OS), w sklepach mogliśmy spotkać przeróżne odmiany z autorskim oprogramowaniem i rozwiązaniami do śledzenia aktywności i monitorowania stanu zdrowia. Niemniej, z czasem rynek zaczął się kurczyć i o smartwatchach mówiło się coraz mniej. To zaczęło się zmieniać rok, a w zasadzie nawet dwa lata wstecz. Producenci ponownie zaczęli masowo prezentować swoje nowości ze świata urządzeń ubieralnych. Mam tu na myśli zarówno gigantów branży, jak i submarki oraz mocno budżetowe przedsiębiorstwa. Teraz, obserwujemy kolejny wzrost. Przyjrzyjmy się twardym liczbom.



W pierwszym kwartale 2020 roku sprzedano łącznie 13,7 mln smartwatchy, czyli o 20,2 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku. Apple odpowiada przy tym za 55 proc. rynku, czyli o 1 proc. więcej niż w 2019 roku. Samsung sprzedał przeszło 1,8 mln zegarków, jednak zanotował spadek od 1 punkt procentowy. Garmin natomiast wspiął się w górę o 1 proc., sprzedając 1,1 mln zegarków. Pozostali producenci odpowiadający łącznie za 22,6 proc. rynku sprzedali 3,1 mln inteligentnych zegarków. Przyznam, że wyniki te mocno mnie zaskakują. W dobie pandemii większość czasu spędzamy w domach, gdzie tego typu urządzenia nie pokazują pełni swoich możliwości. Mimo to coraz chętniej sięgamy do portfeli celem ich zakupu.

