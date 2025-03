Sora od OpenAI już dostępna. Generator wideo do dyspozycji każdego użytkownika - o ile opłaci subskrypcję

Długo wyczekiwany produkt od OpenAI w końcu stał się dostępny dla użytkowników. Mowa oczywiście o tytułowym generatorze wideo o nazwie Sora, który został zaprezentowany światu na początku lutego 2024 roku. W tamtym okresie rozwiązanie zdobyło ogromny rozgłos ze względu na przedstawione możliwości, czyli tworzenie realistycznych materiałów filmowych. Jednak w międzyczasie na rynku pojawiły się inne generatory wideo. Jak się w tym wszystkim odnajdzie Sora?

Generator wideo Sora od OpenAI stał się dostępny dla (prawie) wszystkich. Aby skorzystać z nowości, musimy jednak opłacać subskrypcję. Dodatkowo aktualnie w Polsce trzeba używać VPN-a.

Na pojawienie się Sory czekaliśmy na tyle długo, że na rynku zdążyły się pojawić konkurencyjne rozwiązania. Wiele z nich zapewnia bardzo dobre rezultaty (np. Gen-3 Alpha od Runway AI), choć żadne nie jest idealne. Nowość od OpenAI pozwoli nam stworzyć krótkie wideo (5, 10, 15 lub 20 sekund) maksymalnie w rozdzielczości Full HD (480p, 720p, 1080p). Sora umożliwi wybranie proporcji (16:9, 1:1, 9:16), jednego z predefiniowanych stylów (choć nie trzeba ich używać), a także ilości wariacji (1, 2 lub 4). Dostępna jest też funkcja Storyboard, która da nam większą kontrolę nad tworzonym materiałem, gdyż można opisać to, co ma się dziać na początku i co ma się wydarzyć po określonym czasie. Dodatkowo po wygenerowaniu wideo możemy stworzyć nowy początek, koniec lub obie części naraz.

Na dedykowanej dla Sory stronie możemy zobaczyć również wideo stworzone przez innych użytkowników, zapisywać je i podejrzeć dokładny opis, który został użyty do ich tworzenia. Jak wyglądają rezultaty? Podobnie jak z generatorami obrazów - technologia wymaga jeszcze dopracowania. O ile samo wideo może być stworzone w dowolnym stylu i pod względem jakości ciężko odróżnić je od rzeczywistości, to algorytmy mają ogromny problem z fizyką i kilkoma innymi aspektami. Obiekty mogą się pojawiać i znikać bez powodu, postacie zachowują się nienaturalnie, a ludzie mogą mieć mniej lub więcej palców niż normalnie. W wielu przypadkach od razu będziemy w stanie zauważyć, że coś zostało sztucznie wygenerowane i nie jest prawdziwe. Rzecz jasna już teraz to i podobne rozwiązania stanowią ogromne zagrożenie. OpenAI co prawda dodaje animowany znak wodny w każdym stworzonym wideo, ale można je pobrać bez niego - za dodatkową opłatą. Natomiast istnieją również ograniczenia co do tworzonych treści. Jak wspomniano, aby korzystać z Sory w Polsce, trzeba użyć VPN-a, a przy tym zdecydować się na opłacanie subskrypcji ChatGPT Plus (20 dolarów miesięcznie; max. 5-sekundowe wideo w rozdzielczości 720p, 1000 kredytów, do 50 priorytetowych działań) lub ChatGPT Pro (200 dolarów miesięcznie; max. 20-sekundowe wideo w rozdzielczości Full HD, 10 000 kredytów, do 500 priorytetowych działań, pobieranie wideo bez znaku wodnego).

Źródło: OpenAI