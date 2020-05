Sony WF-SP800N - zapowiedź bogatych w funkcje słuchawek TWS

Słuchawki WF-SP800N to propozycja dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Mają certyfikat IP55, są więc odporne na pryskającą wodę, pot i pył i przystosowane do mycia po wyczerpujących treningach. Miękkie zaczepy i trójwymiarowa, zakrzywiona forma mają gwarantować dokładne dopasowanie i wygodę. Dzięki temu słuchawki nie powinny wypadać w wirze codziennych zajęć, czy w czasie biegu do pociągu. Ale co z czasem pracy na baterii? Dostarczane w zestawie nieduże etui służy nie tylko do ochrony - pozwala także wykonać jedno dodatkowe, pełne ładowanie. Łączny czas pracy wynosi zatem do 18 godzin z redukcją hałasu lub do 26 godzin bez redukcji. W razie potrzeby krótkie, 10-minutowe ładowanie przedłuży odtwarzanie nawet o 60 minut. Układ Bluetooth, zastosowany wcześniej w prawdziwie bezprzewodowych słuchawkach WF-1000XM3 oraz antena o zoptymalizowanej konstrukcji mają z kolei zagwarantować stabilną łączność i znakomite warunki słuchania.

prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Sony WF-SP800N w sklepach pojawią się jeszcze latem tego roku. Będą bogate w rozwiązania takie jak jak redukcja szumu czy wzmacnianie przenikania dźwięków z zewnątrz.

Słuchawki WF-SP800N są wyposażone w technologię redukcji hałasu, która blokuje dźwięki z zewnątrz, takie jak hałas ulicy lub szum na siłowni. W wykonywaniu pracy lub ćwiczeń pomaga technologia Extra Bass. Dzięki niej słuchawki mają reprodukować mocne, dynamiczne tony niskie, będące dodatkową motywacją do wysiłku. Aby dostosować dźwięk do sytuacji, rodzaju muzyki lub własnych upodobań, można też użyć aplikacji Sony Headphones Connect. Ma ona funkcję korektora, dającą możliwości korygowania brzmienia. Słuchawki WF-SP800N są zgodne z 360 Reality Audio - formatem wykorzystującym obiektowy dźwięk przestrzenny, by w połączeniu ze smartfonem Android lub iPhone zapewnić intensywne wrażenia przy słuchaniu.

W przypadku użycia słuchawek WF-SP800N i aplikacji, można ponadto wytworzyć przestrzeń dźwiękową, dostosowaną do indywidualnych cech słuchacza. Słuchawki dają też kontrolę nad przenikaniem dźwięków z zewnątrz. Towarzysząca aplikacja pozwala nawet regulować poziom dźwięków otoczenia w zakresie od 0 do 20. Nowością w modelu WF-SP800N jest funkcja Advanced Adaptive Sound Control. Automatycznie wykrywa ona, co robi użytkownik i gdzie się znajduje, a następnie dobiera odpowiednie ustawienia dźwięków otoczenia. Ustawienia te można samodzielnie korygować w aplikacji: wpuszczać dźwięki podczas biegania na dworze, stosować redukcję hałasu w biurze, wzmocnić bas na siłowni itp. Inteligentna technologia obsługi łączy w sobie włączanie i zatrzymywanie odtwarzania, zmienianie utworów i regulację głośności poprzez przyłożenie palca do prawej słuchawki.

Kładąc palec na lewej słuchawce, można natomiast włączyć tryb „szybkie przełączanie”. Wycisza on muzykę i przepuszcza zewnętrzne dźwięki, by umożliwić rozmowę z inną osobą bez zdejmowania słuchawek. Słuchawki posiadają także zgodność z Asystentem Google i asystentem Amazon Alexa, a użytkownik może nawet określić preferencje słuchania podczas rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki. Do wyboru jest tryb rozmowy z równoczesną reprodukcją dźwięku stereofonicznego przez obie słuchawki lub użycie jednej słuchawki, gdy trwa ładowanie drugiej. Pchełki będą oferowane w wersji czarnej, białej, pomarańczowej i niebieskiej, a ich sprzedaż rozpocznie się w lipcu 2020 r. Cena nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: Sony