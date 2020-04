Pamięci RAM DDR5 SK Hynix trafią do masowej produkcji tym roku

Kilka dni temu pojawiły się kolejne informacje na temat modułów pamięci DDR5, które miałyby się pojawić jeszcze w tym roku w sprzedaży. Nowe pamięci zaczną pomału wypierać (nawet bardzo powoli) obecne teraz w sprzedaży moduły DDR4, które po raz pierwszy zaczęły się pojawiać wraz z premierą szóstej generacji układów Intel Core (Skylake). Choć kompletna specyfikacja, która byłaby zgodna ze standardem JEDEC nie została jeszcze ukończona, to pierwsi producenci pamięci coraz chętniej wypowiadają się na temat masowej produkcji nowych modułów. Pierwszą z firm jest SK Hynix, który oficjalnie zapowiedział wdrożenie produkcji DDR5 jeszcze w tym roku. Przy okazji producent zdradził kilka informacji na temat modułów, które będzie oferował w sprzedaży.

SK Hynix poinformował, iż jeszcze w tym roku rozpocznie masową produkcję modułów pamięci DDR5. Przy okazji firma zdradziła szczegóły dotyczące parametrów nadchodzących pamięci.

Pamięci DDR5 mają być bardzo elastyczne pod względem taktowań pracy, co widać po grafice udostępnionej przez firmę SK Hynix. Teoretycznie w przypadku modułów DDR5 możemy spodziewać się prędkości od 3200 MHz do 8400 MHz, przy czym najpewniej w sprzedaży pojawią się moduły pracujące z częstotliwością od 4800 MHz, o czym mówiło się jeszcze kilka dni temu. SK Hynix wprowadzi natomiast do sprzedaży pamięci o prędkości maksymalnie 8400 MHz, przy czym z pewnością minie jeszcze sporo czasu, zanim takie pamięci pojawią się w masowej produkcji. W przeciwieństwie do pamięci DDR4, pojedyncza kość DDR5 będzie oferowała pojemność co najmniej 8 GB (wcześniej były to 2 GB), natomiast najwyższą wartością dla jednej kości będzie 64 GB.

Oprócz zmian w szybkości oraz pojemności, kolejne dwie zmiany dotyczą napięcia oraz wsparcia dla dodatkowego kodowania korekcyjnego. W przypadku pamięci DDR5 spodziewamy się zejścia z napięciem do 1.1 V - dla porównania większość modułów DDR4 pracuje z napięciem 1.2 V. Nowe układy będą więc o 20% bardziej efektywne energetycznie w porównaniu do poprzedników. Nadchodzące pamięci będą również wspierały domyślnie ECC, czyli wspomniane kodowanie korekcyjne. Początkowa dostępność modułów DDR5 spodziewana jest na rynku serwerowym, gdzie m.in. AMD EPYC Genoa będą wspierać nowy standard. W przypadku konsumenckiego rynku będziemy musieli poczekać z pewnością do nowych generacji procesorów, które zadebiutują nie wcześniej niż w 2021 roku.

