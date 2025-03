Silent Hill 2 Remake - udostępniono 90-minutowy gameplay nowej wersji kultowej gry

Druga część Silent Hilla to prawdziwa legenda branży, jeden z tytułów, które zrewolucjonizowały gatunek. Nie dziwi zatem, że gdy chodzi o jego remake, wymagania są bardzo wysokie. Bloober Team przekonało się o tym dość boleśnie w trakcie promocji gry - zwłaszcza, że wskutek pewnych nieporozumień materiały zdecydowanie nie znajdowały się na poziomie godnym oryginału. Ale ostatnio to uległo znaczącej poprawie, co potwierdza nowy gameplay.

Pojawił się nowy materiał wideo prezentujący pierwsze półtorej godziny Silent Hill 2 Remake i robiący naprawdę dobre wrażenie.

Już zapowiedź z końcówki sierpnia wskazywała, że być może jednak krakowskie studio poradzi sobie z wyzwaniem. Teraz otrzymujemy w jakimś stopniu potwierdzenie tej teorii - a to dzięki streamerowi 2BRO, który pokazał nam na swoim kanale Youtube, jak przechodzi sam początek remake'u Silent Hill 2. Tym samym poniżej możecie się przyjrzeć między innymi pierwszym 90 minutom z rozgrywki, gdy wędrówka Jamesa Sunderlanda się rozpoczyna - a przynajmniej przelecieć poszczególne fragmenty, jeżeli wolicie ewentualnie to przejść sami 8 października.

W każdym razie wydaje się, że ten gameplay może przekonać kolejne grupy graczy, które uprzednio były mało entuzjastyczne, wątpiąc w to, czy Bloober Team sobie poradzi. Co jasne, warto zachowywać pewną rezerwę i spokojnie zaczekać na premierowe wrażenia w przyszłym miesiącu, ale zarówno oprawa, jak i klimat mogą robić wrażenie. Co ciekawe, gra dostanie specjalny filtr wprowadzający chociażby korekcję kolorów czy efekt ziarnistości, by całość przywodziła na myśl pełnokrwiste pozycje z lat dziewięćdziesiątych.

Źródło: Gematsu