Sharkoon Rebel P20 i Rebel P20 SFX - nowe zasilacze PC ze złączami 12V-2x6 i certyfikatami Cybenetics Gold i Platinum

Choć Sharkoon jest znany z przystępnych cenowo akcesoriów gamingowych oraz osprzętu komputerowego, to właśnie wypuścił serie zasilaczy, które prezentują się bardzo przyzwoicie na papierze, ale nie są przy tym tanie. Nowe jednostki PSU Rebel P20 i Rebel P20 SFX, cechują się certyfikatami Cybenetics Gold i Platinum, zastosowaniem przetwornic DC-DC, przewodem 12V-2x6 oraz japońskimi kondensatorami o temperaturze pracy do 105 stopni.

Sharkoon zaprezentował nowy model zasilacza ATX 3.1 Rebel P20 z certyfikatem Cybenetics Gold oraz jednostki PSU w kompaktowym standardzie SFX - Rebel P20 SFX z certyfikatem Cybenetics Platinum.

Sharkoon Rebel P20 to zasilacze PC wykonane w standardzie ATX 3.1 i PCIe 5.1, które otrzymały certyfikaty Cybenetics Gold i Platinum. Oznacza to, że jednostki PSU o mocy 750 W i 850 W mają sprawność wynoszącą co najmniej 89% przy zasilaniu 230 V. Natomiast modele o mocy 1000 W i 1200 W cechują się sprawnością na poziomie 91%, co potwierdza certyfikat Cybenetics Platinum. Model Rebel P20 ma wymiary 150 mm długości, 140 mm szerokości i 86 mm wysokości. Jest wyposażony w modularne przewody z konektorami: 1x 12V-2x6, 4x PCIe 6+2-pin, 2x EPS 4+4-pin, 11x SATA, 1x MOLEX oraz 1x 24-pin dla płyty głównej. Za chłodzenie komponentów, takich jak przetwornica DC-DC, japońskie kondensatory o temperaturze pracy do 105 stopni oraz przetwornice rezonansowe LLC, odpowiada 120 mm wentylator z trybem Zero RPM i łożyskiem FDB (Fluid Dynamic Bearing) o wytrzymałości do 100 tysięcy godzin pracy.

Sharkoon Rebel P20 SFX to kompaktowe zasilacze komputerowe, które mają 100 mm długości, 125 mm szerokości i 63,5 mm wysokości. Wszystkie jednostki o mocy 750 W, 850 W oraz 1000 W, cechują się sprawnością co najmniej 91% przy zasilaniu 230 V, co potwierdza certyfikat Cybenetics Platinum. Jednostki PSU zostały wyposażone w modularne przewody z konektorami: 1x 12V-2x6, 2x PCIe 6+2-pin, 1x EPS 4+4-pin, 1x EPS 8-pin, 8x SATA, 1x MOLEX oraz 1x 24-pin dla płyty głównej. Za chłodzenie komponentów identycznych komponentów jak w modelu ATX odpowiada 92 mm wentylator z trybem Zero RPM i łożyskiem FDB (Fluid Dynamic Bearing) i identycznej wytrzymałości co opisywane wyżej modele. Nowe zasilacze są już dostępne w sprzedaży w następujących cenach:

Sharkoon Rebel P20 750 W - 109,90 euro / 471 zł

Sharkoon Rebel P20 850 W - 129,90 euro / 557 zł

Sharkoon Rebel P20 1000 W - 159,90 euro / 686 zł

Sharkoon Rebel P20 1200 W - 189,90 euro / 816 zł

Sharkoon Rebel P20 SFX 750 W - 159,90 euro / 686 zł

Sharkoon Rebel P20 SFX 850 W - 169,90 euro / 729 zł

Sharkoon Rebel P20 SFX 1000 W - 199,90 euro / 857 zł

Źródło: Sharkoon