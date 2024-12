Senua's Saga: Hellblade II - znakomity zwiastun wyczekiwanej gry. Pojawiły się fragmenty rozgrywki na Xbox Series X

Ninja Theory przygotowuje już od pewnego czasu grę, którą można zaliczyć do najbardziej obiecujących pozycji, jakie wyjdą w najbliższej przyszłości. Co do daty nie możemy być do końca pewni, jako że brytyjscy deweloperzy mają wiele elementów do dopracowania - od różnorodnych mechanik, poprzez kwestie związane z zaawansowaną grafiką, aż po aktorskie kwestie przy motion capture. Ale na The Game Awards udalo im się dostarczyć nowe materiały.

Senua's Saga: Hellblade II otrzymało kolejną zapowiedź z fragmentami rozgrywki prosto z konsoli Xbox Series X i z muzyką zespołu Heilung.

Już poprzednia odsłona sprzed ponad czterech lat robiła wrażenie duszną atmosferą i nieprawdopodobnym wręcz klimatem. Ale twórcy nie mogli zbyt mocno rozwinąć skrzydeł przez wzgląd na ograniczony budżet. Objawiało się to w szczególności przy takich aspektach, jak ograniczone pole do eksploracji. Teraz jednak Ninja Theory jest wspierane przez Microsoft i może sobie już na spokojnie zaszaleć. Na razie dostaliśmy kilka materiałów i jeśli faktycznie gra będzie wyglądać w ten sposób, o sferę wizualną nie ma co się martwić.

Nadal nie otrzymaliśmy jeszcze dokładnego terminu premiery tytułu, ale tegoroczne The Game Awards dostarczyło nam przynajmniej najpierw świetny koncert na żywo zespołu Heilung, a zaraz potem efektowny trailer, na którym w tle pobrzmiewały ich dźwięki. Co istotne, zarówno filmowe wstawki, jak i urywki z rozgrywki miały zostać wzięte prosto z Xbox Series X. I o ile efekt końcowy będzie podobny do tego, co widzimy, będzie to całkiem dobry pretekst do kupienia tej konsoli. Pozostaje zatem liczyć, że Senua's Saga: Hellblade II wyjdzie jeszcze w 2024 roku.

Źródło: The Game Awards