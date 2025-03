Samsung stracił pozycję lidera na rynku składanych smartfonów. Koreański gigant pokonany przez chińskiego gracza

Składane smartfony zaczęły swoją przygodę już w 2018 roku, kiedy to wprowadzono na rynek model Royole FlexPai. Jednak dopiero rok 2019 przyniósł większe zainteresowanie takimi konstrukcjami ze względu na obecność pierwszego tego typu urządzenia od Samsunga, czyli edycji Galaxy Fold. Samsung przez lata budował swoją pozycję na tym rynku, jednak rywale nie mieli zamiaru tylko biernie się przyglądać. Ostatnie statystyki pokazują, że liderem w Europie Zachodniej stał się ktoś inny.

Rynek składanych smartfonów przez długi okres był zdominowany przez firmę Samsung. Statystyki pokazują, że innym markom udało się obalić hegemona. Konkretniej mowa tu o chińskim przedsiębiorstwie HONOR.

HONOR Magic V2

Co tu dużo mówić... dawniej firma Samsung wyznaczała trendy i sporo osób czekało na debiut jej następnego smartfona. Dziś sytuacja wygląda nieco inaczej, albowiem kolejne modele są po prostu lekkim ulepszeniem poprzedników. Tyczy się to w szczególności składanych smartfonów, co dobrze obrazują nowe statystyki pochodzące od firmy Counterpoint. Wynika z nich, że HONOR stał się numerem 1 w Europie Zachodniej na rynku składanych smartfonów w drugim kwartale 2024 roku. Tym samym wyprzedził firmę Samsung, która do tej pory była liderem. W skali rok do roku dostawy urządzeń z tego segmentu od tej chińskiej marki wzrosły aż o 455%, czego w tym okresie nie udało się dokonać żadnej innej firmie. Najchętniej wybieranym modelem był natomiast HONOR Magic V2, którego pełny test znajdziemy pod tym adresem.

Samsung Galaxy Z Fold6

Z kolei, jeśli porównamy dostawy składanych smartfonów w skali rok do roku, to okaże się, że mamy do czynienia z 48% wzrostem. Widać, że coraz więcej użytkowników skłania się ku tego typu rozwiązaniom. Warto wspomnieć, że w Ameryce Południowej i Łacińskiej najlepiej w 2 kw. poradziła sobie Motorola (dzięki serii Razr 40), a w skali rokrocznej zanotowała trzycyfrowy wzrost (choć nie podano dokładnych danych). Chiny nadal dominują w kwestii udziału w segmencie składanych smartfonów, aczkolwiek inne regiony odnotowują dosłownie gigantyczne wzrosty. Odzyskanie pozycji przez Samsunga jest jednak jak najbardziej prawdopodobne, choć o tym, czy tak się stało, przekonamy się przy okazji omówienia następnych statystyk.

Źródło: Counterpoint Research