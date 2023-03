Samsung ponownie będzie projektować własne rdzenie do układów SoC. Gigant chce zmniejszyć swoją zależność od ARM

Procesory Samsung Exynos raczej nie kojarzą się zbyt dobrze użytkownikom smartfonów. Urządzenia wyposażone w autorską jednostkę południowokoreańskiego giganta często miały problem z wysokimi temperaturami i przeciętnym zarządzeniem energią, dlatego nic dziwnego, że fani Samsunga odetchnęli z ulgą na widok nowych flagowców Galaxy S23 z SoC od Qualcomma. Wygląda jednak na to, że w tym roku mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, a w przyszłych latach ponownie przyjdzie nam testować autorskie rozwiązania.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Samsung będzie używał swoich autorskich procesorów dopiero w 2027 roku. Oby tylko nie powtórzyła się historia z projektem Mongoose...

Jak informuje serwis BusinessKorea, Samsung przystąpi do konkurencji w zakresie opracowywania zaawansowanych układów scalonych do smartfonów i komputerów osobistych. Celem jest zmniejszenie zależności od ARM i rywalizacja z Apple czy Qualcommem. Firma utworzyła już nawet wewnętrzny zespół do opracowania własnych rdzeni procesora. Do kierowania zespołem zatrudniono Rahula Tuli, programistę, który koordynował rozwój procesorów w AMD. Na ten moment uważa się, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Samsung będzie używał swoich procesorów dopiero w 2027 roku.

Wyraźnie widać, że Samsung nie zamierza rezygnować z własnych chipów, czego przykład mogą stanowić chociażby dotychczasowe plotki nt. układu Exynos 2400. Warto też dodać, że gigant rozwijał już własne rdzenie Mongoose ledwie kilka lat temu, a ich ostatnia wersja M5 trafiła na pokład niesławnego Exynosa 990 znajdującego się w smartfonach Samsung Galaxy S20 (wersja europejska). Firma oficjalnie porzuciła projekt w 2019 roku i zwolniła ponad 300 programistów w Samsung Austin Research Center. Pozostaje mieć zatem nadzieję, że włodarze wyciągną wnioski z przeszłości i następne autorskie układy okażą się znacznie bardziej udane.

Źródło: BusinessKorea, WCCFTech